Не соромно: мережа відреагувала на гучну заяву Порошенка

Під час дебатів Порошенко підкреслив, що за останні 5 років Україна домоглася багато чого
Дебати Порошенка і Зеленського 19 квітня на НСК "Олімпійський" в мережі були названі подією року й викликали бурхливу реакцію серед українців. Однією із заяв, яка привернула увагу громадськості, стали слова Петра Порошенка щодо минулих п'яти років його президентства.
Кандидат Володимир Зеленський запитав у Петра Порошенка, чи соромно йому (за дії на посаді президента, - ред.). В ході дебатів чинний президент Петро Порошенко заявив, що йому не соромно за п'ять років на посаді.
"Ні, тому що я пишаюся Україною і п'ятьма роками", - заявив Порошенко.
Президент також підкреслив, що за останні п'ять років Україна добилася більшого, ніж за попередні роки незалежності.
Дебати Порошенко і Зеленського 19 квітня - реакція мережі на заяву президента (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
"Мені приємно констатувати, що міжнародні фінансові організації визнали, що за останні п'ять років, поки країна була під моїм керівництвом, ми зробили більше, ніж за чверть століття до цього", - додав він.
В мережі по-різному оцінили внесок гаранта у розвиток України:
Дебати Порошенко і Зеленського 19 квітня - реакція мережі на заяву президента (скріншоти: facebook.com/www.rbc.ua)
Раніше STYLER писав, як українці відреагували на дебати Зеленського і Порошенко. У мережі назвали дебати подією року і емоційно підтримали свого кандидата.
Нагадаємо, що раніше мережа відреагувала на заяву кандидата у президенти Володимира Зеленського про те, що він голосував за Порошенка. У мережі його слова розкритикували.
Також в ході дебатів, Володимир Зеленський заявив, що чинний президент України Петро Порошенко запрошував його зустрітися на Банковій.