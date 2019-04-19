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Не соромно: мережа відреагувала на гучну заяву Порошенка


Під час дебатів Порошенко підкреслив, що за останні 5 років Україна домоглася багато чого

Дебати Порошенка і Зеленського 19 квітня на НСК "Олімпійський" в мережі були названі подією року й викликали бурхливу реакцію серед українців. Однією із заяв, яка привернула увагу громадськості, стали слова Петра Порошенка щодо минулих п'яти років його президентства.

Кандидат Володимир Зеленський запитав у Петра Порошенка, чи соромно йому (за дії на посаді президента, - ред.). В ході дебатів чинний президент Петро Порошенко заявив, що йому не соромно за п'ять років на посаді.

"Ні, тому що я пишаюся Україною і п'ятьма роками", - заявив Порошенко.

Президент також підкреслив, що за останні п'ять років Україна добилася більшого, ніж за попередні роки незалежності.

Дебати Порошенко і Зеленського 19 квітня - реакція мережі на заяву президента (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

"Мені приємно констатувати, що міжнародні фінансові організації визнали, що за останні п'ять років, поки країна була під моїм керівництвом, ми зробили більше, ніж за чверть століття до цього", - додав він.

В мережі по-різному оцінили внесок гаранта у розвиток України:

  • Цілий день читаю коменти в ФБ і знаєте, що помітив? Що близько 70% коментують це жінки. А чому так? Тому що тисячі чоловіків загинули на Донбасі за Україну. Тисячі виїхали на заробітки, щоб забезпечити свої сім'ї. А йому не соромно. Та на твоєму місці потрібно провалитися під землю, щоб ніхто не бачив.
  • Для того, щоб було соромно, треба мати совість.
  • Звичайно не соромно!!! Найбагатший президент найбіднішої країни Європи!!!
  • Порошенко за 5 років з нуля зробив армію, яка дає можливість нашим дітям спати спокійно. Міжнародні відносини з усім світом за 5 років кращі за весь час існування незалежної України. Зараз нам допомагає весь світ, але, якщо буде обраний проросійський кандидат, нам ніхто допомагати не буде, ми залишимося наодинці з Росією, війну програємо і навічно колонія-Малоросія!
  • Порошенко стільки зробив для України! А ви вірите казкам артиста!!!
  • Це дійсно найкращий президент за весь час незалежної України!!!

Дебати Порошенко і Зеленського 19 квітня - реакція мережі на заяву президента (скріншоти: facebook.com/www.rbc.ua)

Раніше STYLER писав, як українці відреагували на дебати Зеленського і Порошенко. У мережі назвали дебати подією року і емоційно підтримали свого кандидата.

Нагадаємо, що раніше мережа відреагувала на заяву кандидата у президенти Володимира Зеленського про те, що він голосував за Порошенка. У мережі його слова розкритикували.

Також в ході дебатів, Володимир Зеленський заявив, що чинний президент України Петро Порошенко запрошував його зустрітися на Банковій.

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