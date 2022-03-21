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У Росії раптово визнали тисячі загиблих окупантів. Але потім передумали (фото)

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Росія, Понеділок 21 березня 2022 22:24
У Росії раптово визнали тисячі загиблих окупантів. Але потім передумали (фото) Фото: у РФ раптово визнали тисячі загиблих військових (Getty Images)
Автор: Styler

Російське видання "Комсомольская правда" розмістило інформацію про те, що в Міноборони РФ назвали число загиблих військових в Україні більш реальне. Але через кілька годин публікацію видалили.

Однак статися досі є в вебархіві й в ній вказується майже 10 тисяч загиблих російських солдатів.

Як вказується в статті Комсомольської правди, за попередніми підрахунками Генштабу ЗСУ з 24 лютого по 20 березня в Україні загинуло майже 14700 російських військових. Також Росія втратила 96 літаків, 118 вертольотів.

У Міноборони Росії нібито цю інформацію про масштабні втрати спростували та повідомили, що загиблих російських військових набагато менше.

"За даними Міноборони РФ, в ході спецоперації на Україні ЗС РФ втратили вбитими 9861 людини, поранення отримали 16153 людини", - сказано в цитаті.

У Росії раптово визнали тисячі загиблих окупантів. Але потім передумали (фото)Раніше в Міноборони Росії заявляли, що загинуло всього 467 військових РФ. І майже два тижні дані в Міноборони не оновлювали.

У соціальних мережах стали з'являтися публікації про загиблих військових в різних куточках Росії. І це тільки ті загиблі, яких привезли поховати в Росію.

Блогери з РФ порахували - таких публікацій з'явилося близько 600. Однак всі публікації почали швидко видаляти.

Втім, стаття в Комсомольській правді також зникла. Разом з даними Міноборони РФ. Залишилася тільки версія у вебархіві.

Варто відзначити, що раніше ми повідомляли про те, що за неофіційними даними втрати російської армії в Україні можуть бути вищими навіть даних Генштабу ЗСУ. Тим більше, що в місцях ведення бойових дій підрахувати втрати особового складу армії РФ дуже складно.

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