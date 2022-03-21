В России внезапно признали тысячи погибших оккупантов. Но потом передумали (фото)

Российское издание "Комсомольская правда" разместило информацию о том, что в Минобороны РФ назвали число погибших военных в Украине более реальное. Но через несколько часов публикацию удалили.

Однако статься до сих пор есть в веб-архиве и в ней указывается почти 10 тысяч погибших российских солдат.

Как указывается в статье Комсомольской правды, по предварительным подсчетам Генштаба ВСУ с 24 февраля по 20 марта в Украине погибло почти 14700 российских военных. Также Россия потеряла 96 самолетов, 118 вертолетов.

В Минобороны России якобы эту информацию о масштабных потерях опровергли и сообщили, что погибших российских военных намного меньше.

"По данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации на Украине ВС РФ потеряли убитыми 9861 человека, ранения получили 16153 человека", - сказано в цитате.

Ранее в Минобороны России заявляли, что погибло всего 467 военных РФ. И почти две недели данные в Минобороны не обновляли.

В социальных сетях стали появляться публикации о погибших военных в разных уголках России. И это только те погибшие, которых привезли похоронить в Россию.

Блогеры из РФ посчитали – таких публикаций появилось около 600. Однако все публикации начали быстро удалять.

Впрочем, статья в Комсомольской правде также исчезла. Вместе с данными Минобороны РФ. Осталась только версия в веб-архиве.