У Росії раптово визнали тисячі загиблих окупантів. Але потім передумали (фото)

Російське видання "Комсомольская правда" розмістило інформацію про те, що в Міноборони РФ назвали число загиблих військових в Україні більш реальне. Але через кілька годин публікацію видалили.
Однак статися досі є в вебархіві й в ній вказується майже 10 тисяч загиблих російських солдатів.
Як вказується в статті Комсомольської правди, за попередніми підрахунками Генштабу ЗСУ з 24 лютого по 20 березня в Україні загинуло майже 14700 російських військових. Також Росія втратила 96 літаків, 118 вертольотів.
У Міноборони Росії нібито цю інформацію про масштабні втрати спростували та повідомили, що загиблих російських військових набагато менше.
"За даними Міноборони РФ, в ході спецоперації на Україні ЗС РФ втратили вбитими 9861 людини, поранення отримали 16153 людини", - сказано в цитаті.
У соціальних мережах стали з'являтися публікації про загиблих військових в різних куточках Росії. І це тільки ті загиблі, яких привезли поховати в Росію.
Блогери з РФ порахували - таких публікацій з'явилося близько 600. Однак всі публікації почали швидко видаляти.
Втім, стаття в Комсомольській правді також зникла. Разом з даними Міноборони РФ. Залишилася тільки версія у вебархіві.
Варто відзначити, що раніше ми повідомляли про те, що за неофіційними даними втрати російської армії в Україні можуть бути вищими навіть даних Генштабу ЗСУ. Тим більше, що в місцях ведення бойових дій підрахувати втрати особового складу армії РФ дуже складно.
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