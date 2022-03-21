UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России внезапно признали тысячи погибших оккупантов. Но потом передумали (фото)

Фото: В РФ внезапно признали тысячи погибших военных (Getty Images)
Автор: Styler

Российское издание "Комсомольская правда" разместило информацию о том, что в Минобороны РФ назвали число погибших военных в Украине более реальное. Но через несколько часов публикацию удалили.

Однако статься до сих пор есть в веб-архиве и в ней указывается почти 10 тысяч погибших российских солдат.

Как указывается в статье Комсомольской правды, по предварительным подсчетам Генштаба ВСУ с 24 февраля по 20 марта в Украине погибло почти 14700 российских военных. Также Россия потеряла 96 самолетов, 118 вертолетов.

В Минобороны России якобы эту информацию о масштабных потерях опровергли и сообщили, что погибших российских военных намного меньше.

"По данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации на Украине ВС РФ потеряли убитыми 9861 человека, ранения получили 16153 человека", - сказано в цитате.

Ранее в Минобороны России заявляли, что погибло всего 467 военных РФ. И почти две недели данные в Минобороны не обновляли.

В социальных сетях стали появляться публикации о погибших военных в разных уголках России. И это только те погибшие, которых привезли похоронить в Россию.

Блогеры из РФ посчитали – таких публикаций появилось около 600. Однако все публикации начали быстро удалять.

Впрочем, статья в Комсомольской правде также исчезла. Вместе с данными Минобороны РФ. Осталась только версия в веб-архиве.

Стоит отметить, что ранее мы сообщали о том, что по неофициальным данным потери российской армии в Украине могут быть выше даже данных Генштаба ВСУ. Тем более, что в местах ведения боевых действий подсчитать потери личного состава армии РФ очень сложно.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныМинистерство обороны РФ