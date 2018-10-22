До 60 гривень за пачку: експерти назвали причини подорожчання сигарет

Колаж РБК-Україна

Стало відомо, скільки буде коштувати пачка сигарет до 2025 року

Ціни на сигарети в Україні продовжують зростати і до 2025 року акциз на сигарети має становити 90 євро за 1000 сигарет. Експерти пояснили, чому ціни на сигарети будуть продовжувати рости, пише "Сьогодні".

Одна з причин підвищення акцизів на сигарети – це вимоги ЄС. В минулому році урядом був прийнятий восьмирічний план підвищення акцизів. Для того, щоб акциз на тютюнову продукцію до 2015 року досяг європейського рівня, щорічно ціни будуть підніматися на 20%.

Проте нещодавно Кабінет міністрів України запропонував знову збільшити акцизну ставку на сигарети. Для цього доведеться проіндексувати ставки акцизів на тютюнові та алкогольні умови. Цей законопроект вже поданий разом з держбюджетом на 2019 рік. Якщо він буде прийнятий, то ставки акцизу збільшаться ще на 9%. Тобто, станом на 2018 рік ставка податку на тисячу сигарет з фільтром збільшилася до 2071 гривні, а зараз пропонується підняти її до 2257 гривень. Такими темпами пачка сигарет в Україні до 2015 року буде коштує 1,8 євро.

Уряд вважає, що такі заходи необхідні, так як вони перекривають темпи інфляції. Проте експерти вважають, що рівень інфляції в Україні набагато нижче, а підвищення акцизів – це спроба швидко наповнити бюджет, щоб закрити дірки.

"У нас є зобов'язання перед Євросоюзом підвищити до мінімального роздрібного акцизу ЄС. І ми це робимо, виходячи з курсу. Підвищення було розбито десь на 23% в рік, і всі виробники прекрасно розуміли, що акциз підніметься. А це Кабмін ввів, щоб проіндексувати інфляцію. Ми побачили девальвацію гривні на 3%, а інфляцію на 8%. І для того, щоб дійти до європейського акцизу, нам потрібно орієнтуватися на курс долара або євро, але ніяк не на інфляцію", – пояснив генеральний директор української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Він зазначив, що був вибраний той варіант, який може принести до бюджету великі суми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому в Україні різко піднімуться ціни на сигарети.

А також розповідали про те, що Рада провалила закон про підвищення акцизу на алкоголь і сигарети з січня 2019 року.

Відео: РБК-Україна