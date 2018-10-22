До 60 гривен за пачку: эксперты назвали причины подорожания сигарет

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Стало известно, сколько будет стоить пачка сигарет до 2025 года

Цены на сигареты в Украине продолжают расти и к 2025 году акциз на сигареты должен составить 90 евро за 1000 сигарет. Эксперты объяснили, почему цены на сигареты будут продолжать расти, пишет "Сегодня".

Одна из причин повышения акцизов на сигареты – это требования ЕС. В прошлом году правительством был принят восьмилетний план повышения акцизов. Для того, чтобы акциз на табачную продукцию до 2015 года достиг европейского уровня, ежегодно цены будут подниматься на 20%.

Однако недавно Кабинет министров Украины предложил снова увеличить акцизную ставку на сигареты. Для этого придется проиндексировать ставки акцизов на табачные и алкогольные условия. Этот законопроект уже подан вместе с госбюджетом на 2019 год. Если он будет принят, что ставки акциза увеличатся еще на 9%. То есть, по состоянию на 2018 год ставка налога на тысячу сигарет с фильтром увеличилась до 2071 гривны, а сейчас предлагается поднять ее до 2257 гривен. Такими темпами пачка сигарет в Украине к 2015 году будет стоит 1,8 евро.

Правительство считает, что такие меры необходимы, так как они перекрывают темпы инфляции. Однако эксперты считают, что уровень инфляции в Украине намного ниже, а повышение акцизов – это попытка быстро наполнить бюджет, чтобы закрыть дыры.

"У нас есть обязательства перед Евросоюзом повысить до минимального розничного акциза ЕС. И мы это делаем, исходя из курса. Повышение было разбито где-то на 23% в год, и все производители прекрасно понимали, что акциз поднимется. А это Кабмин ввел, чтобы проиндексировать инфляцию. Мы увидели девальвацию гривны на 3%, а инфляцию на 8%. И для того, чтобы дойти до европейского акциза, нам нужно ориентироваться на курс доллара или евро, но никак не на инфляцию", – объяснил генеральный директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Он отметил, что был выбран тот вариант, который может принести в бюджет большие суммы.

Напомним, ранее мы писали о том, почему в Украине резко поднимутся цены на сигареты.

А также рассказывали о том, что Рада провалила закон о повышении акциза на алкоголь и сигареты с января 2019 года.

Видео: РБК-Украина