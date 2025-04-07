7 апреля - день искушений: что обязательно нужно сделать, чтобы избежать неудачи
В понедельник наступает непростой день, когда будут и соблазны, и проверки на прочность. Но не все так плохо.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила прогноз на 7 апреля и сказала, что сегодня запрещено делать.
Прогноз астропогоды на 7 апреля
"Неблагоприятный период для новых дел и серьезных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, ценных покупок. Из-за теневого периода ретро Меркурия (с 7 по 14 апреля) не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение важных платежей, выяснение отношений", - рассказала Соловьева.
"До 13:38 стрессовый период, критический день, энергетика суток негативно влияет на человека. Возможны мрачные мысли, легко поддаться иллюзиям, обману, соблазнам, провокациям", - добавила она.
Астролог советует избегать негативных эмоций. Внимательно относитесь к информации, которую получаете. Лучшая защита, отмечает эксперт, это духовная гармония и равновесие.
Также учтите следующие астрологические советы:
- трансформируйте свои страхи в положительные качества
- завершайте текущие дела
- занимайтесь рутинной работой
- прощайте тех, кто вас обидел
- отдыхайте, делайте подарки.
После 13:38, отметила Соловьева, жизненные силы в организме человека могут начать фонтанировать. Направьте их на укрепление отношений в семье, благоустройство жилья.
Астролайфхаки на понедельник
7 апреля - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать.
"В понедельник Луна будет в знаке Льва - нейтральном для себя положении. Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - рассказала астролог.
Кроме этого, до 16:57 по киевскому времени Солнце будет в королевском градусе Овна. Он наделяет мирным и доброжелательным характером, смелостью, бесстрашием и отвагой. А еще - символизирует успешные начинания и благородство, ставит людей перед выбором: действовать активно или не браться за проект.
"Необходимо изнутри генерировать и поддерживать в себе состояния счастья, радости, удовлетворенности, щедрости - чтобы реализовать все положительные возможности такого положения", - резюмировала астролог.
Вас может заинтересовать
- У каких знаков Зодиака исполнятся мечты уже вот-вот
- Какие дни апреля принесут неудачи и не подходят для важных дел
- Когда можно стричься по Лунному календарю.