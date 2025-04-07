7 апреля - день искушений: что обязательно нужно сделать, чтобы избежать неудачи

В понедельник наступает непростой день, когда будут и соблазны, и проверки на прочность. Но не все так плохо.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила прогноз на 7 апреля и сказала, что сегодня запрещено делать.

Прогноз астропогоды на 7 апреля

"Неблагоприятный период для новых дел и серьезных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, ценных покупок. Из-за теневого периода ретро Меркурия (с 7 по 14 апреля) не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение важных платежей, выяснение отношений", - рассказала Соловьева.

"До 13:38 стрессовый период, критический день, энергетика суток негативно влияет на человека. Возможны мрачные мысли, легко поддаться иллюзиям, обману, соблазнам, провокациям", - добавила она.

Астролог советует избегать негативных эмоций. Внимательно относитесь к информации, которую получаете. Лучшая защита, отмечает эксперт, это духовная гармония и равновесие.

Также учтите следующие астрологические советы:

трансформируйте свои страхи в положительные качества

завершайте текущие дела

занимайтесь рутинной работой

прощайте тех, кто вас обидел

отдыхайте, делайте подарки.

После 13:38, отметила Соловьева, жизненные силы в организме человека могут начать фонтанировать. Направьте их на укрепление отношений в семье, благоустройство жилья.

Астролайфхаки на понедельник

7 апреля - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать.

"В понедельник Луна будет в знаке Льва - нейтральном для себя положении. Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - рассказала астролог.

Кроме этого, до 16:57 по киевскому времени Солнце будет в королевском градусе Овна. Он наделяет мирным и доброжелательным характером, смелостью, бесстрашием и отвагой. А еще - символизирует успешные начинания и благородство, ставит людей перед выбором: действовать активно или не браться за проект.

"Необходимо изнутри генерировать и поддерживать в себе состояния счастья, радости, удовлетворенности, щедрости - чтобы реализовать все положительные возможности такого положения", - резюмировала астролог.