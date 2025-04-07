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7 квітня - день спокус: що обов'язково треба зробити, щоб уникнути невдачі

Понеділок 07 квітня 2025 08:18
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7 квітня - день спокус: що обов'язково треба зробити, щоб уникнути невдачі Астрологічні поради на понеділок (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

У понеділок настає непростий день, коли будуть і спокуси, і перевірки на міцність. Але не все так погано.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала прогноз на 7 квітня й сказала, що сьогодні заборонено робити.

Прогноз астропогоди на 7 квітня

"Несприятливий період для нових справ і серйозних рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, коштовних покупок. Через тіньовий період ретро Меркурія (з 7 до 14 квітня) не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів, з’ясування стосунків", - розповіла Соловйова.

"До 13:38 стресовий період, критичний день, енергетика доби негативно впливає на людину. Можливі похмурі думки, легко піддатися ілюзіям, обману, спокусам, провокаціям", - додала вона.

Астролог радить уникати негативних емоцій. Уважно ставтесь до інформації, яку отримуєте. Кращий захист, зазначає експерт, це духовна гармонія та рівновага.

Також врахуйте наступні астрологічні поради:

  • трансформуйте свої страхи на позитивні якості
  • завершуйте поточні справи
  • займайтеся рутинною працею
  • пробачайте тих, хто вас образив
  • відпочивайте, робіть подарунки.

Після 13:38, зазначила Соловйова, життєві сили в організмі людини можуть почати фонтанувати. Спрямуйте їх на зміцнення відносин у родині, благоустрій житла.

Астролайфхаки на понеділок

7 квітня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

"У понеділок Місяць буде у знаку Лева - нейтральному для себе положенні. Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - розповіла астролог.

Окрім цього, до 16:57 за київським часом Сонце буде у королівському градусі Овну. Він наділяє мирним та доброзичливим характером, сміливістю, безстрашністю та відвагою. А ще - символізує успішні починання та шляхетність, ставить людей перед вибором: діяти активно чи не братися за проект.

"Необхідно зсередини генерувати та підтримувати у собі стани щастя, радості, задоволеності, щедрості - аби реалізувати усі позитивні можливості такого положення", - резюмувала астролог.

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