Арешт українських моряків в РФ: реакція на "судилище"

Колаж РБК-Україна

Українці підтримали військовополонених і відзначили, що в РФ їх дуже бояться

У Лефортовському суді Москви проходить засідання по справі військовополонених українських моряків. Їх вже доставили в будівлю суду для того, щоб продовжити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 24 квітня. Відео з Лефортовського суду опублікував на своїй сторінці в Facebook український журналіст Роман Цимбалюк.

Відомо, що українські моряки категорично відмовилися давати показання в суді. На засідання прибули родичі моряків. Вони відмовляються спілкуватися з російськими ЗМІ.

Лефортовський районний суд Москви. Привезли наших військовополонених. Опубліковано Roman Tsymbaliuk Понеділок, 14 січня 2019 р.

Також підтримати українських моряків приїхали дипломати Європейського союзу, США, Великобританії, Польщі, Швеції, Данії, Чехії та країн Балтії.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила, що засідання суду нелегітимне, а рішення швидше всього було прийнято вже заздалегідь.

Вона зазначила, що подібні справи повинен розглядати військовий суд і підкреслила, що українські моряки не порушували ніяких кордонів, так як вони діяли у відповідності зі своїми повноваженнями і військовими зобов'язаннями.

Адвокат Микола Полозов, який захищає командира моряків Дениса Гриценко повідомив, що Лефортовський суд Москви відхилив прохання захисту передати розгляд справи до військового суду.

Також було опубліковано відео самого засідання суда, яке названо судилищем. Відео розмістили на сторінці видання "Цензор.НЕТ" в Facebook.

Судилище РФ над українськими моряками Родичі і присутні в будівлю суду підтримали захоплених РФ моряків оплесками і вигуками "Слава Україні!". Українські моряки відмовилися відповідати на питання "суду", що не стосуються встановлення їх особи у відповідності зі статтею 17 Женевської конвенції Опубліковано Цензор.НЕМАЄ Вівторок, 15 січня 2019 р.

У коментарях користувачі відзначають, що моляться за українських моряків і бажають їм якнайшвидшого повернення додому.

Коментарі користувачів (facebook.com)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Денисова розповіла, як будуть продовжувати арешт українським морякам.

А також розповідали про те, що дипломати з ЄС і США приїхали на суд над українськими моряками.