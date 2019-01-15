Арест украинских моряков в РФ: реакция на "судилище"

Украинцы поддержали военнопленных и отметили, что в РФ их очень боятся
В Лефортовском суде Москвы проходит заседание по делу военнопленных украинских моряков. Их уже доставили в здание суда для того, чтобы продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 апреля. Видео из Лефортовского суда опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк.
Известно, что украинские моряки категорически отказались давать показания в суде. На заседания прибыли родственники моряков. Они отказываются общаться с российскими СМИ.
Лефортовский районный суд Москвы. Привезли наших военнопленных.Опубліковано Roman Tsymbaliuk Понеділок, 14 січня 2019 р.
Также поддержать украинских моряков приехали дипломаты Европейского союза, США, Великобритании, Польши, Швеции, Дании, Чехии и стран Балтии.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что заседание суда нелегитимное, а решение скорее всего было принято уже заранее.
Она отметила, что подобные дела должен рассматривать военный суд и подчеркнула, что украинские моряки не нарушали никаких границ, так как они действовали в соответствии со своими полномочиями и военными обязательствами.
Адвокат Николай Полозов, который защищает командира моряков Дениса Гриценко, сообщил, что Лефортовский суд Москвы отклонил просьбу защиты передать рассмотрение дела в военный суд.
Также было опубликовано видео самого заседания суда, которое названо судилищем. Видео разместили на странице издания "Цензор.НЕТ" в Facebook.
Судилище РФ над украинскими моряками
Родственники и присутствующие в здание суда поддержали захваченных РФ моряков аплодисментами и возгласами "Слава Украине!". Украинские моряки отказались отвечать на вопросы "суда", не касающиеся установления их личности в соответствии со статьей 17 Женевской конвенцииОпубліковано Цензор.НЕТ Вівторок, 15 січня 2019 р.
В комментариях пользователи отмечают, что молятся за украинских моряков и желают им скорейшего возвращения домой.
Комментарии пользователей (facebook.com)
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Денисова рассказала, как будут продлевать арест украинским морякам.
А также рассказывали о том, что дипломаты из ЕС и США приехали на суд над украинскими моряками.