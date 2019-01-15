Арест украинских моряков в РФ: реакция на "судилище"

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Украинцы поддержали военнопленных и отметили, что в РФ их очень боятся

В Лефортовском суде Москвы проходит заседание по делу военнопленных украинских моряков. Их уже доставили в здание суда для того, чтобы продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 апреля. Видео из Лефортовского суда опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк.

Известно, что украинские моряки категорически отказались давать показания в суде. На заседания прибыли родственники моряков. Они отказываются общаться с российскими СМИ.

Лефортовский районный суд Москвы. Привезли наших военнопленных. Опубліковано Roman Tsymbaliuk Понеділок, 14 січня 2019 р.

Также поддержать украинских моряков приехали дипломаты Европейского союза, США, Великобритании, Польши, Швеции, Дании, Чехии и стран Балтии.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что заседание суда нелегитимное, а решение скорее всего было принято уже заранее.

Она отметила, что подобные дела должен рассматривать военный суд и подчеркнула, что украинские моряки не нарушали никаких границ, так как они действовали в соответствии со своими полномочиями и военными обязательствами.

Адвокат Николай Полозов, который защищает командира моряков Дениса Гриценко, сообщил, что Лефортовский суд Москвы отклонил просьбу защиты передать рассмотрение дела в военный суд.

Также было опубликовано видео самого заседания суда, которое названо судилищем. Видео разместили на странице издания "Цензор.НЕТ" в Facebook.

Судилище РФ над украинскими моряками Родственники и присутствующие в здание суда поддержали захваченных РФ моряков аплодисментами и возгласами "Слава Украине!". Украинские моряки отказались отвечать на вопросы "суда", не касающиеся установления их личности в соответствии со статьей 17 Женевской конвенции Опубліковано Цензор.НЕТ Вівторок, 15 січня 2019 р.

В комментариях пользователи отмечают, что молятся за украинских моряков и желают им скорейшего возвращения домой.

Комментарии пользователей (facebook.com)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Денисова рассказала, как будут продлевать арест украинским морякам.

А также рассказывали о том, что дипломаты из ЕС и США приехали на суд над украинскими моряками.