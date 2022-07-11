Астролог розповіла, що чекає кожного з нас просто зараз: детальний гороскоп по днях

Гороскоп на тиждень, з 11 по 17 липня 2022, розповість, які перспективи чекають кожного з нас в цей період.

Понеділок, 11 липня

Початок тижня очікується бурхливим і енергійним. Відразу складайте план дій на цілий день, так як будуть накладки і можете упустити важливе.

Бізнес. Підготовка контрактів, переговори із зарубіжними партнерами, вирішення юридичних справ - сьогодні будуть йти як по накатаній з позитивними результатами.

Фінанси. Сьогодні легко і корисно провести аудит по руху грошових коштів. Навести порядки в рахунках. Провести ревізію витрат і виявити пролом в бюджеті.

Взаємини. Сьогодні виникне питання фінансів в сім'ї. Виділіть час, коли ви зможете в спокійно обстановці вирішити це питання.

Здоров'я. Не переїдайте і не вживайте сьогодні дуже жирну їжу. Добре ввечері прийняти розслаблюючу ванну з морською сіллю і заспокійливий чай. Донорам краще сьогодні утриматися від здачі крові

Покупка. Не варто сьогодні купувати телефони та інші цифрові гаджети. Якщо душа вимагає шопінгу, то краще доглянете якусь обновку в будинок. Нове декорування теж вітається.

Вівторок, 12 липня

Ранок почнеться з емоцій, непорозуміння і образ, що внесе ступор у вирішення виниклих питань. Але до вечора рішення буде знайдено і все увійде в своє русло.

Бізнес. З ранку ви не отримаєте відповіді на раннє зроблений запит. Очікуйте його ближче до полудня, але не раніше.

Фінанси. Сьогодні будуть вдалі фінансові угоди в сфері купівлі-продажу нерухомості.

Взаємини. Проявляться стриманість і скупість в прояві емоцій і почуттів. Не дивуйтеся якщо вашому партнерові необхідно буде час для усамітнення. Дайте йому / їй цю можливість, і вже через деякий час все повернеться на круги своя безболісно.

Здоров'я. Не варто сьогодні йти лікувати зуби (якщо звичайно вже не форс-мажор). Краще вибирати сприятливі дні для проведення профілактичних процедур, ніж доводити здоров'я до того стану, що вибирати вже нема з чого.

Покупка. Не варто сьогодні викладати NN суму за будь-який вид транспортного засобу. Почекайте з цими покупками. Зараз несприятливий період для цього.

Середа, 13 липня

Готуйтеся сьогодні до великої кількості контактів, розмов. Упущені раніше проблеми з дітьми сьогодні дадуть про себе знати. Так само найближчі родичі або сусіди можуть додати "ложку дьогтю в бочку з медом".

Бізнес. На жаль, вам доведеться докласти зусиль для отримання вам необхідної інформації. Ваші опоненти матимуть перевагу в цьому. Готуючись до складних переговорів опрацюйте досконально предмет переговорів.

Фінанси. При будь-яких угодах будьте гранично уважні до документального оформлення. Будь-яка помилка буде коштувати чималої суми в подальшому.

Взаємини. Запасіться терпінням. Вам доведеться сьогодні на знос працювати, щоб донести потрібну вам інформацію до найближчого оточення. Але і це не дасть гарантії, що вас правильно зрозуміють і це не призвете до конфлікту.

Здоров'я. Можуть виникнуть проблеми з травленням. При будь-якому виниклому сумніві про якість їжі слід зробити вибір на користь свіжого і якісного продукту. Не ведіться на акції.

Покупка. Сьогодні краще не займатися шопінгом без потреби. У магазин тільки за особливо важливим. Так як є ризик накупити непотрібного під миттєвим божевіллям. І в підсумку це не стане в нагоді.

Четвер, 14 липня

Будьте сьогодні відкриті. Все що необхідно прояснити робіть відразу "очі в очі". До обіду не плануйте нічого, що вимагає швидкої реалізації. Будуть непередбачені затримки. До вечора запасіться терпінням. Не реагуйте на критику дуже гостро. Краще витягніть потрібну інформацію з почутого.

Бізнес. Краще сьогодні не вирішувати свої питання з начальством. Якщо необхідна зустріч з впливовими людьми, плануйте такі зустрічі після обіду.

Фінанси. Сьогодні вигідними виявляться операції з нерухомості, будівництва та купівлі земельних ділянок. Не дуже вдалий день для отримання кредиту або дотацій.

Взаємини. Будьте гранично уважні у висловлюваннях. Ваше ненавмисно загублене слово може бути, як ніж в серці, після чого довго ще буде гра в мовчанку.

Здоров'я. Не навантажуйте сьогодні ноги. День травмонебезпечний. Ризик пошкодження кістки або зв'язок, що надовго зробить вас малорухливим.

Покупка. Сьогодні ви знайдете будь-який предмет, який ви ходите оновити в домашньому інтер'єрі.

П'ятниця, 15 липня

Добре планувати на цей день участь у тренінгу. Необхідно проявляти величезну обережність у поводженні з електричними предметами. Так само день буде насичений непідконтрольними вам емоціями. Намагайтеся не вестися на сварки і конфлікти.

Бізнес. Перша половина дня, буде дуже насичена конструктивними ідеями. Новий кут зору на той чи інший бізнес-процес дозволить знайти неординарне рішення в поліпшенні роботи бізнесу.

Фінанси. Буде дуже багато спокусливих пропозицій з подальшим прибутком. Але постарайтеся всі операції завершити в першій половині дня.

Взаємини. Настрій у партнерів сьогодні дуже мінливий. Не проявляйте емоцій ні за яких обставин, якщо ваш союз вам доріг. Якщо готові розставити всі крапки над "і" то і тут робіть це з холодною головою.

Здоров'я. Сьогодні добре займатися вправами для зміцнення судинної системи і серця. Уникайте сьогодні вживання спиртних напоїв.

Покупка. Дуже корисно сьогодні купити аромосвічки, масло для розслабляючого масажу або саму процедуру розслабляючого масажу.

Субота, 16 липня

Сьогодні день здоров'я, краси, відпочинку на природі, розслаблюючих процедур. Також добре сьогодні зайнятися дачними справами, не поспішаючи з насолодою.

Бізнес. Сьогодні дуже сприятливо зайнятися благодійною діяльністю, взяти участь в прибуткових кампаніях.

Фінанси. Хороші доходи сьогодні можна очікувати від операцій з купівлі та продажу нафтохімічних продуктів і алкогольної продукції. Але не варто вплутуватися в авантюрні операції швидкого прибутку.

Взаємини. Сплануйте сьогодні провести час з сім'єю на природі або на дачі. Проведений разом час додасть вашим взаєминам згуртованість і підвищить рівень довіри.

Здоров'я. Слідкуйте за гігієною ніг. Не приймайте сьогодні спиртне і сильнодіючі ліки. Імовірність прояву алергії.

Покупка. Сьогодні добре проводити побутовий шопінг. Це принесе масу задоволення і корисних речей для дому. Господиням сьогодні вдасться купити дуже гарний посуд.

Неділя, 17 липня

Присвятіть сьогоднішній день сімейному святу. Навіть якщо немає вагомого приводу: ювілею, дня народження, дуже важливою покупки і т. д. проведіть дозвілля біля води: на риболовлі з друзями, на прогулянковому катері з сім'єю.

Бізнес. Сьогодні добре взяти участь у волонтерській діяльності. До вас можуть звернутися за допомогою як фінансової, так і фізичної або мобільним забезпеченням.

Фінанси. Сьогодні є ризик потрапити на вудку шахраїв і авантюристів, що спричинить безповоротну втрату NN-ої суми грошей.

Взаємини. Увага і турбота, яку ви сьогодні подаруєте своїй другій половинці принесуть новий жвавий струмінь у ваших відносини. Вам захочеться робити неймовірні сюрпризи своїм коханим. Так само батьки будуть раді зустрічі з вами.

Здоров'я. Все, що стосується водних процедур - все піде на користь вашому здоров'ю.

Покупка. Відвідування рибного магазину подарує вам море задоволень. Гарантовано гастрономічну насолоду від вишуканого смаку ваших улюблених страв з морепродуктів.