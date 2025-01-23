Базовый гардероб на каждый день: фэшн-блогерша показала модный прием, как стилизовать джинсы

Джинсы - незаменимая деталь в гардеробе каждой модницы. Это универсальная вещь, которую можно надеть с однотонным свитером или пиджаком на работу или учебу, а также с топом или корсетом на вечеринку или праздничное мероприятие.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блогершу Anouk Yve рассказывает, как носить джинсы зимой 2025 года, чтобы выглядеть стильно.

Блогерша показала стильные образы, которые можно составить с классическими синими джинсами с высокой талией. Отметим, что брюки из денима с высокой талией продолжают быть на пике популярности. Эти джинсы визуально удлиняют ноги и делают фигуру более стройной.

Первый образ она решила сделать многослойным. Для этого она одела белую футболку, светло-голубую рубашку, а сверху накинула коричневую куртку с накладными карманами. Сверху на куртку она также повязала свитшот. Такой прием сделает любой образ более трендовым.

Свой лук она завершила стильной сумкой самого трендового оттенка - коричневого.

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Также она продемонстрировала, как еще можно сочетать все вещи, которые она использовала в первом многослойном луке. Например, для прогулки с друзьями на выходных можно выбрать темно-синие джинсы, белую футболку и синий кардиган с V-образным вырезом. Завершить образ можно, повязав свитшот в бело-синюю полоску на поясе.

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Этот образ можно носить и без свитшота на поясе. А дополнить повседневный образ следует базовой сумкой и обувью без каблуков.

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Еще один вариант на теплую весну - белая майка, синий кардиган и коричневая замшевая куртка с накладными карманами. Рукава куртки блогерша оригинально подвернула, чтобы сделать акцент на самой худой части рук и таким образом визуально вытянуть силуэт.

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Таком образом блогерша показала, что в 2025 году минимализм по-прежнему в моде. Синие джинсы идеально сочетаются с нейтральными, пастельными и приглушенными оттенками. Например, с синим, коричневым, бежевым, серым или белым.

Комбинировать их лучше всего с базовыми футболками, свитерами, тренчами или классическими жакетами. Обувь выбираем в нейтральных оттенках, это могут быть кеды, лоферы или минималистичные ботинки.