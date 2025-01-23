Базовий гардероб на кожен день: фешн-блогерка показала модний прийом, як стилізувати джинси

Джинси - незамінна деталь у гардеробі кожної модниці. Це універсальна річ, яку можна вдягнути з однотонним светром або піджаком на роботу чи навчання, а також з топом або корсетом на вечірку чи святковий захід.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на блогерку Anouk Yve розповідає, як носити джинси взимку 2025 року, щоб виглядати стильно.

Блогерка показала стильні образи, які можна скласти з класичними синіми джинсами з високою талією. Зазначимо, що штани з деніму з високою талією продовжують бути на піку популярності. Ці джинси візуально подовжують ноги і роблять фігуру стрункішою.

Перший образ вона вирішила зробити багатошаровим. Для цього вона одягла білу футболку, світло-блакитну сорочку, а зверху накинула коричневу куртку з накладними кишенями. Зверху на куртку вона також пов'язала світшот. Такий прийом зробить будь-який образ більш трендовим.

Свій лук вона завершила стильною сумкою найбільш трендового відтінку - коричневого.

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Також вона продемонструвала, як ще можна поєднувати всі речі, які вона використовувала в першому багатошаровому луці. Наприклад, для прогулянки з друзями на вихідних можна вибрати темно-сині джинси, білу футболку і синій кардиган з V-подібним вирізом. Завершити образ можна, пов'язавши світшот у біло-синю смужку на поясі.

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Цей образ можна носити й без світшота на поясі. А доповнити повсякденний образ необхідно базовою сумкою і взуттям без підборів.

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Ще один варіант на теплу весну - біла майка, синій кардиган і коричнева замшева куртка з накладними кишенями. Рукава куртки блогерка оригінально підвернула, щоб зробити акцент на найхудішій частині рук і таким чином візуально витягнути силует.

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Таким чином блогерка показала, що у 2025 році мінімалізм, як і раніше, в моді. Сині джинси ідеально поєднуються з нейтральними, пастельними та приглушеними відтінками. Наприклад, із синім, коричневим, бежевим, сірим або білим.

Комбінувати їх найкраще з базовими футболками, светрами, тренчами або класичними жакетами. Взуття вибираємо в нейтральних відтінках, це можуть бути кеди, лофери або мінімалістичні черевики.