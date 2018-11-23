Бізнес по-чернівецьки: продавець вивалив упаковки з панчохами прямо на бруківку

Фото: РБК-Україна

Відео розпродажу жіночих панчох вже стало вірусним

У Чернівцях на одному з ринків продавець вивалив сотні упаковок з жіночими панчохами на мостову, де і торгував ними. Незважаючи на те, що товар валявся на землі поруч з калюжами і снігом, до нього вишикувалася велика черга. Відповідне відео опублікував Ivan Patarak у Facebook.

"Бізнес по-чернівецьки! Навіщо відкривати магазин? Можна на вулиці, просто з бруківки продавати! А головне, великий попит! Блек Фрайдей на бруківці!" - написав Іван під відео. До речі, ролик вже набрав 15 тисяч переглядів.

Відео: (facebook.com/ivan.patarak)

Користувачі в коментарях дивуються поведінці як продавця, так і покупців. Деякі стверджують, що товар вкрадений або конфіскований:

Скріншот відео: (facebook.com/ivan.patarak)

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Відео: РБК-Україна