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Бизнес по-черновицки: продавец вывалил упаковки с чулками прямо на мостовую

STYLERЖизнь    23.11.2018 - 15:21
Бизнес по-черновицки: продавец вывалил упаковки с чулками прямо на мостовую
Фото: РБК-Украина

Видео распродажи женских чулок уже стало вирусным

В Черновцах на одном из рынков продавец вывалил сотни упаковок с женскими чулками на мостовую, где и торговал ними. Несмотря на то, что товар валялся на земле рядом с лужами и снегом, к нему выстроилась большая очередь. Соответствующее видео опубликовал Ivan Patarak в Facebook.

"Бизнес по-черновицки! Зачем открывать магазин? Можно на улице, просто из брусчатки продавать! А главное, большой спрос! Блэк Фрайдей на мостовой!" - написал Иван под видео. К слову, ролик уже набрал 15 тысяч просмотров.

Видео: (facebook.com/ivan.patarak)

Пользователи в комментариях удивляются поведению как продавца, так и покупателей. Некоторые утверждают, что товар украден или конфискован:

Бизнес по-черновицки: продавец вывалил упаковки с чулками прямо на мостовую

Скриншот видео: (facebook.com/ivan.patarak)

Бизнес по-черновицки: продавец вывалил упаковки с чулками прямо на мостовую

Напомним, что эксперт обратился к адептам Черной пятницы. По мнению специалиста, в Украине сейчас есть много факторов препятствующих тому, чтобы Черная пятница была такой же, как в западных странах.

Ранее специалисты назвали пять предметов, которые не стоит покупать в Черную пятницу.

К слову, о том, как подготовиться к Черной пятнице и не потерять голову от скидок с печальными последствиями для кошелька - читайте в подборке советов РБК-Lite.

Видео: РБК-Украина

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