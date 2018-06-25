Богомолець: Ганна Турчинова не побоялася висловити свою повагу до родинних цінностей

Нардеп підтримала декана Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Народний депутат та голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець підтримала позицію декана Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Ганни Турчинової, яка висловилась проти нав’язування нашому суспільству гендерної ідеології та пропаганди одностатевих стосунків. Про це Ольга Богомолець повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/olgabogomolets)

"Щойно підтримала заяву вчених та правозахисників на захист Ганни Турчинової, декана факультету природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Вважаю неприпустимим її цькування з боку окремих ліберальних правозахисників тільки за те, що вона не побоялася висловити свою повагу до родинних цінностей і виступити проти нав’язуваної нашому суспільству гендерної ідеології та пропаганди одностатевих стосунків", - вважає парламентарій.

За її словами, більшість українців підтримують традиційні сімейні цінності.

"Я - за традиційну сім’ю, де є тато й мама, за природний союз між чоловіком та жінкою, який дає життя та продовжує рід українців, а значить дозволяє будувати міцну й сильну країну!" - пише Богомолець.

Також народний депутат пропонує висловити слова підтримки "справжній та мудрій жінці" Ганні Турчиновій за відповідною електронною адресою: Ukraine4family@gmail.com.

Нагадаємо, що декан Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Ганна Турчинова розкритикувала нові підручники, висловилася за "традиційні сімейні цінності" та "класичну" роль жінки в суспільстві. Зокрема, у своїй статті дружина секретаря РНБО Олександра Турчинова заявила про те, що "в дітях руйнується орієнтація на шлюб і сім’ю, на обов’язки перед своїми батьками і дітьми". Вона також висловилася проти ЛГБТ-спільноти та заявила, що це є "відхиленням від норми".

В Міністерстві освіти та науки таку позицію Ганни Турчинової розкритикували. Водночас наукова спільнота, вчені та правозахисники підтримали відкриту заяву міністра молоді та спорту Ігоря Жданова на захист позиції Ганни Турчинової.

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