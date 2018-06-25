Богомолец: Анна Турчинова не побоялась выразить свое уважение к семейным ценностям

Нардеп поддержала декана Национального педагогического университета имени Н. П. Драгоманова

Народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец поддержала позицию декана Национального педагогического университета имени Н. П. Драгоманова Анны Турчиновой, которая высказалась против навязывания нашему обществу гендерной идеологии и пропаганды однополых отношений. Об этом Ольга Богомолец сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/olgabogomolets)

"Только что поддержала заявление ученых и правозащитников в защиту Анны Турчиновой, декана факультета естественно-географического образования и экологии Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова. Считаю недопустимым ее травлю со стороны отдельных либеральных правозащитников только за то, что она не побоялась выразить свое уважение к семейным ценностям и выступить против навязываемой нашему обществу гендерной идеологии и пропаганды однополых отношений", - считает парламентарий.

По ее словам, большинство украинцев поддерживают традиционные семейные ценности.

"Я - за традиционную семью, где есть папа и мама, за естественный союз между мужчиной и женщиной, который дает жизнь и продолжает род украинцев, а значит позволяет строить крепкую и сильную страну!" - пишет Богомолец.

Также народный депутат предлагает высказать слова поддержки "настоящей и мудрой женщине" Анне Турчиновой по соответствующему электронному адресу: Ukraine4family@gmail.com.

Напомним, что декан Национального педагогического университета имени Н. П. Драгоманова Анна Турчинова раскритиковала новые учебники, высказалась за "традиционные семейные ценности" и "классическую" роль женщины в обществе. В частности, в своей статье жена секретаря СНБО Александра Турчинова заявила о том, что "в детях разрушается ориентация на брак и семью, на обязанности перед своими родителями и детьми". Она также высказалась против ЛГБТ-сообщества и заявила, что это является "отклонением от нормы".

В Министерстве образования и науки такую позицию Анны Турчиновой раскритиковали. В то же время научное сообщество, ученые и правозащитники поддержали открытое заявление министра молодежи и спорта Игоря Жданова на защиту позиции Анны Турчиновой.

Ранее в. в. министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала миф о гомосексуальности.