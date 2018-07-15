"Бородаті мізки": Потап здивував шанувальників знімком з татом (фото)

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Співак показав найближчого родича "у всій красі"

Відомий український співак і продюсер Олексій Потапенко вразив фанатів зворушливим знімком зі своїм батьком Андрієм. Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"Тато працює з Пазіком. Тато приходить з Пузиком. Сьогодні розрив...", - сказав він.

Фото: Потап з батьком (instagram.com/realpotap)

Слід уточнити, що на опублікованій фотографії можна помітити не лише Потапа і його батька, а репера з прізвиськом "Позитив".

У той же час користувачі мережі поспішили захопитися практично сімейним фото.

"Потапи рвуть підлогу. ПРП зачит", - сказав користувач Єгор Єгоров.

"Пазік полисів", - підкреслив юзер Артем Мороз.

"Бородаті мізки", - сказав користувач Сабріна Міс.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

До речі, українська поп-виконавиця Анастасія Каменських (NK) заінтригувала прихильників новими знімками з туру по Європі, а саме в Талліні. На обох знімках Каменських ніяк не приховує своє "цікаве положення", а саме той факт, що вона є нареченою.

У підпису до знімків артистка вказує тільки місцерозташування лаконічним хештегом "#tallinn", тому шанувальники буквально додумують різні версії про її сімейний стан. В коментарях прихильники намагаються вгадати, хто ж зміг окільцювати артистку і коли це сталося.

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