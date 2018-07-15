"Бородатые мозги": Потап удивил поклонников снимком с папой (фото)

Певец показал ближайшего родственника "во всей красоте"
Известный украинский певец и продюсер Алексей Потапенко поразил фанатов трогательным снимком со своим папой Андреем. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.
"Папа работает с Пазиком. Папа приходит с Пузиком. Сегодня разрыв…", - сказал он.
Фото: Потап с отцом (instagram.com/realpotap)
Следует уточнить, что на опубликованной фотографии можно заметить не только Потапа и его отца, и а рэпера с прозвищем "Позитив".
В то же время пользователи сети поспешили восхититься практически семейным фото.
"Потапы рвут пол. ПРП зачит", - сказал пользователь Егор Егоров.
"Пазик полысел", - подчеркнул юзер Артем Мороз.
"Бородатые мозги", - сказал пользователь Сабрина Мисс.
Фото: скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)
Кстати, украинская поп-исполнительница Анастасия Каменских (NK) заинтриговала поклонников новыми снимками с туру по Европе, а именно в Таллине. На обеих снимках Каменских никак не скрывает свое "интересное положение", а именно тот факт, что она является невестой.
В подписи к снимкам артистка указывает только месторасположение лаконичным хештегом "#tallinn", потому поклонники буквально додумывают различные версии о ее семейном положении. В комментариях поклонники пытаются угадать, кто же смог окольцевать артистку и когда это произошло.
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