"Бородатые мозги": Потап удивил поклонников снимком с папой (фото)

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Певец показал ближайшего родственника "во всей красоте"

Известный украинский певец и продюсер Алексей Потапенко поразил фанатов трогательным снимком со своим папой Андреем. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

"Папа работает с Пазиком. Папа приходит с Пузиком. Сегодня разрыв…", - сказал он.

Фото: Потап с отцом (instagram.com/realpotap)

Следует уточнить, что на опубликованной фотографии можно заметить не только Потапа и его отца, и а рэпера с прозвищем "Позитив".

В то же время пользователи сети поспешили восхититься практически семейным фото.

"Потапы рвут пол. ПРП зачит", - сказал пользователь Егор Егоров.

"Пазик полысел", - подчеркнул юзер Артем Мороз.

"Бородатые мозги", - сказал пользователь Сабрина Мисс.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Кстати, украинская поп-исполнительница Анастасия Каменских (NK) заинтриговала поклонников новыми снимками с туру по Европе, а именно в Таллине. На обеих снимках Каменских никак не скрывает свое "интересное положение", а именно тот факт, что она является невестой.

В подписи к снимкам артистка указывает только месторасположение лаконичным хештегом "#tallinn", потому поклонники буквально додумывают различные версии о ее семейном положении. В комментариях поклонники пытаются угадать, кто же смог окольцевать артистку и когда это произошло.

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