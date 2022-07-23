Частину України накриють дощі та грози: де очікувати негоди
Погода в Україні у неділю буде сонячна, але у деяких областях сильно дощитиме. Зокрема, у більшості західних областей очікуються грози, шквали та град.
Про це йдеться у прогнозі синоптика Наталки Діденко.
У більшості областей України 24-го липня очікується протягом дня +27...+32 градуси.
За даними, найсвіжіше буде у західних областях - до +24...+27. За словами синоптика, навіть на Закарпатті температура знизиться до +30.
Дощі, місцями з грозами, принесе атмосферний фронт спочатку на Захід, вдень та ввечері опади поширяться на Північ (окрім Сумщини), Вінницьку, частину Одеської та Черкаської областей.
На решті території буде сухо та сонячно. Вітер південно-західний, невеликий або помірний, під час гроз можливі сильні пориви.
У Києві та області вдень прогнозуються короткочасний дощ та гроза. У столиці вночі очікується +16...+18, вдень близько +31.
Грози прогнозують:
- у Києві,
- Черкасах,
- Одесі;
- Луцьку;
- Рівному;
- Львові;
- Тернополі;
- Івано-Франківську;
- Ужгороді:
- Чернівцях;
- Вінниці;
- Хмельницькому;
- Житомирі.
Прогноз погоди на 24 липня
Раніше ми повідомляли, яка погода в Україні очікується у серпні 2022.
Також ми писали, що українців чекають різкі перепади погоди й багато дощів в кінці липня.