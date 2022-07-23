Частину України накриють дощі та грози: де очікувати негоди

Погода в Україні у неділю буде сонячна, але у деяких областях сильно дощитиме. Зокрема, у більшості західних областей очікуються грози, шквали та град.

Про це йдеться у прогнозі синоптика Наталки Діденко.

У більшості областей України 24-го липня очікується протягом дня +27...+32 градуси.

За даними, найсвіжіше буде у західних областях - до +24...+27. За словами синоптика, навіть на Закарпатті температура знизиться до +30.

Дощі, місцями з грозами, принесе атмосферний фронт спочатку на Захід, вдень та ввечері опади поширяться на Північ (окрім Сумщини), Вінницьку, частину Одеської та Черкаської областей.

На решті території буде сухо та сонячно. Вітер південно-західний, невеликий або помірний, під час гроз можливі сильні пориви.

У Києві та області вдень прогнозуються короткочасний дощ та гроза. У столиці вночі очікується +16...+18, вдень близько +31.

Грози прогнозують:

у Києві,

Черкасах,

Одесі;

Луцьку;

Рівному;

Львові;

Тернополі;

Івано-Франківську;

Ужгороді:

Чернівцях;

Вінниці;

Хмельницькому;

Житомирі.

Прогноз погоди на 24 липня