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Частину України накриють грози та град: прогноз погоди на сьогодні

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Неділя 24 липня 2022 07:33
Частину України накриють грози та град: прогноз погоди на сьогодні Погода в Україні (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Погода в Україні у неділю в частині областей буде спекотною. На іншій частині буде йти дощ з грозою.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

На Заході буде дощова погода. В окремих районах очікується град та шквали 15-20 м/с. Температура повітря вдень становитиме +24...+28.

У північних областях температура становитиме від +28 до +31 градусів. Увесь день стоятиме мінлива погода, можливі короткочасні дощі.

На Сході країні вдень буде до +25...+29 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

На Півдні середня температура повітря становитиме +30...+33 градусів. Сонце весь день грітиме мешканців.

У Києві 24 липня неділя буде спекотною. Очікуються температури до +29...+31 градусів.

Дощ з грозою може бути в другій половині дня або надвечір.

Частину України накриють грози та град: прогноз погоди на сьогодніПрогноз погоди в Україні на 24 липня

Пресслужба ДСНС України повідомила, що 24 липня у більшості західних областей, вдень на Правобережжі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Як поводитися під час грози:

  • якщо ви перебуваєте вдома - зачиніть всі вікна та двері;
  • у разі штормового попередження не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями;
  • не ховайтесь під високі дерева, особливо поодинокі;
  • уникайте металевих конструкцій, вуличних ліхтарів, опор електропередач;
  • якщо ви в полі - краще присісти у яму, тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею;
  • перебуваючи в горах, уникайте різних виступів і підвищень;
  • не користуйтеся електроприладами під час грози, у т.ч. мобільним телефоном;
  • не можна купатися у водоймах. Якщо ви у човні і бачите, що наближається негода - прямуйте до берега.

Раніше ми повідомляли, що наприкінці липня в більшості областей знову стане спекотно.

Також ми писали, що українців чекають температурні гойдалки - від спеки до різкого похолодання.

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