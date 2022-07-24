Часть Украины накроют грозы и град: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине в воскресенье в части областей будет жаркой. На другой части будет идти дождь с грозой.
Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
На Западе будет дождливая погода. В отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +24…+28.
В северных областях температура составит от +28 до +31 градусов. Весь день будет стоять переменчивая погода, возможны кратковременные дожди.
На востоке стране днем будет до +25...+29 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.
На юге средняя температура воздуха составит + 30...+33 градусов. Солнце весь день будет греть жителей.
В Киеве 24 июля воскресенье будет жарким. Ожидаются температуры до +29...+31 градусов.
Дождь с грозой может быть во второй половине дня или под вечер.
Прогноз погоды в Украине на 24 июля
Пресслужба ДСНС Украины сообщила, что 24 июля в большинстве западных областей, днем на Правобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек.
Как вести себя во время грозы:
- если вы находитесь дома, закройте все окна и двери;
- в случае штормового предупреждения не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями;
- не прячьтесь под высокие деревья, особенно одиночные;
- избегайте металлических конструкций, уличных фонарей, опор электропередач;
- если вы в поле - лучше присесть в яму, тело должно иметь меньше точек соприкосновения с землей;
- находясь в горах, избегайте различных выступлений и повышений;
- не пользуйтесь электроприборами во время грозы, в т. ч. мобильным телефоном;
- нельзя купаться в водоемах. Если вы в лодке и видите, что приближается непогода - направляйтесь к берегу.
Ранее мы сообщали, что в конце июля в большинстве областей снова станет жарко.
Также мы писали, что украинцев ждут температурные качели - от жары до резкого похолодания.