День Нацгвардії: прапороносцю Порошенко стало погано в прямому ефірі (відео)

Солдат ледь не впав під час хвилини мовчання

Під час святкування річниці Нацгвардії, яке відбулося в Київській області, солдату почесної варти президента України Петра Порошенка стало погано. Про це повідомляє "Страна.uа".

Інцидент стався під час хвилини мовчання на честь загиблих нацгвардійців.

На церемонії під час виступу Порошенко по обидві сторони від президента стояли два прапороносця.

Через десять хвилин один з прапороносців, який стояв ліворуч від президента, похитнувся і притулився спиною до паркану. До солдата відразу підбігли кілька осіб, які не дали йому впасти.

Відео: Солдат втратив свідомість (vimeo.com)

Прапороносця відвели, а замість нього стали інші нацгвардійці.

Відео: Хвилина мовчання (facebook.com/5kanal)

Нагадаємо, 26 березня 2018 року Національна Гвардія зазначає четверту річницю з дня створення.

Раніше повідомлялося, що за час АТО на Донбасі загинули 212 нацгвардійців.

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