День Нацгвардии: знаменосцу Порошенко стало плохо в прямом эфире (видео)

Солдат чуть не упал во время минуты молчания

Во время празднования годовщины Нацгвардии, которое состоялось в Киевской области, солдату почетного караула президента Украины Петра Порошенко стало плохо. Об этом сообщает "Страна.ua".

Инцидент произошел во время минуты молчания в честь погибших нацгвардейцев.

На церемонии по обе стороны от выступающего президента стояли два знаменосца.

Спустя десять минут один из знаменосцев, который стоял слева от президента, пошатнулся и прислонился спиной к забору. К солдату сразу подбежали несколько человек, которые не дали ему упасть.

Видео: Солдат потерял сознание (vimeo.com)

Знаменосца увели, а вместо него стали другие нацгвардейцы.

Видео: Минута молчания (facebook.com/5kanal)

Напомним, 26 марта 2018 года Национальная Гвардия отмечает четвертую годовщину со дня создания.

Ранее сообщалось, что за время АТО на Донбассе погибли 212 нацгвардейцев.

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