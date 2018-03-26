День Нацгвардии: знаменосцу Порошенко стало плохо в прямом эфире (видео)

Солдат чуть не упал во время минуты молчания
Во время празднования годовщины Нацгвардии, которое состоялось в Киевской области, солдату почетного караула президента Украины Петра Порошенко стало плохо. Об этом сообщает "Страна.ua".
Инцидент произошел во время минуты молчания в честь погибших нацгвардейцев.
На церемонии по обе стороны от выступающего президента стояли два знаменосца.
Спустя десять минут один из знаменосцев, который стоял слева от президента, пошатнулся и прислонился спиной к забору. К солдату сразу подбежали несколько человек, которые не дали ему упасть.
Видео: Солдат потерял сознание (vimeo.com)
Знаменосца увели, а вместо него стали другие нацгвардейцы.
4-річниця Нацгвардії: Урочисті заходи
4-річниця Нацгвардії: Урочисті заходи https://www.youtube.com/watch?v=q6fuZXVZQuEОпубліковано 5 канал 26 березень 2018 р.
Видео: Минута молчания (facebook.com/5kanal)
Напомним, 26 марта 2018 года Национальная Гвардия отмечает четвертую годовщину со дня создания.
Ранее сообщалось, что за время АТО на Донбассе погибли 212 нацгвардейцев.
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