Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

День Нацгвардии: знаменосцу Порошенко стало плохо в прямом эфире (видео)

STYLERLIFE        26.03.2018 - 15:34
Фото: Нацгвардия (president.gov.ua)
Фото: Нацгвардия (president.gov.ua)

Солдат чуть не упал во время минуты молчания

Во время празднования годовщины Нацгвардии, которое состоялось в Киевской области, солдату почетного караула президента Украины Петра Порошенко стало плохо. Об этом сообщает "Страна.ua".

Инцидент произошел во время минуты молчания в честь погибших нацгвардейцев.

На церемонии по обе стороны от выступающего президента стояли два знаменосца.

Спустя десять минут один из знаменосцев, который стоял слева от президента, пошатнулся и прислонился спиной к забору. К солдату сразу подбежали несколько человек, которые не дали ему упасть.

Видео: Солдат потерял сознание (vimeo.com)

Знаменосца увели, а вместо него стали другие нацгвардейцы. 

 
4-річниця Нацгвардії: Урочисті заходи

4-річниця Нацгвардії: Урочисті заходи https://www.youtube.com/watch?v=q6fuZXVZQuE

Опубліковано 5 канал 26 березень 2018 р.

Видео: Минута молчания (facebook.com/5kanal)

Напомним, 26 марта 2018 года Национальная Гвардия отмечает четвертую годовщину со дня создания.

Ранее сообщалось, что за время АТО на Донбассе погибли 212 нацгвардейцев.

Хайп такси #11 ваше отношение к Национальной полиции (видео: РБК-Украина)

День украинского добровольца: Порошенко поздравил патриотов с праздником "Украина, вперед": Порошенко поздравил паралимпийскую сборную с третьим "золотом"
Теги: Петр Порошенко, солдат, Нацгвардия Украины, Нацгвардия
"Далее будет самосуд": юрист рассказала, почему власти покрывают школьника-"нелюдя"
Футболисты называют его вторым папой: умер известный украинский тренер
Эксперты рассказали, в каких городах Украины живется лучше всего
"Пусть и моя доля там будет": 92-летняя пенсионерка стала Почетным волонтером Украины
On Top