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Гроші посипляться з неба: яким знакам Зодіаку пощастить з фінансами

STYLERЖиття    11.11.2019 - 06:35
Гроші посипляться з неба: яким знакам Зодіаку пощастить з фінансами
Фінансовий гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Які знаки Зодіаку чекає фінансовий успіх - астрологічний прогноз від Павла Глоби

Фінансовий гороскоп виділив трьох представників зодіакального кола, яким планети обіцяють неймовірне везіння і отримання грошового прибутку в найближчому майбутньому.

Павло Глоба радить цим знакам Зодіаку не розслаблятися і впевнено йти до поставленої мети.

Овен

Представникам цього знаку прийдуть на допомогу терпіння і витривалість. Астролог вважає, що Овна буде чекати шлях наверх. Звичайно ж, він важче, ніж падіння вниз. Але цей Зодіак вміє йти до наміченої мети, стиснувши зуби. Експерт пророкує йому швидкий успіх і подолання кризи, якщо така була.

Гроші посипляться з неба: яким знакам Зодіаку пощастить з фінансамиФінансовий гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Козеріг

Козероги неймовірно працьовиті, але навіть це не завжди допомагає їм бути на плаву. Якщо вони потрапляють у фінансові неприємності, вроджений ентузіазм не дозволяє представникам цього знаку сидіти склавши руки. Тому Всесвіт нерідко винагороджує Козерогів за їх труди, і цей раз не стане винятком.

Гроші посипляться з неба: яким знакам Зодіаку пощастить з фінансамиФінансовий гороскоп 2019 (фото: fireinspire.com)

Риби

Риби здатні побудувати успішний бізнес неймовірно швидко. Але потреба в адреналіні часто спонукає їх вплутуватися в ризиковані операції, через що вони часто зазнають крах. Тим не менш, у представників цього сузір'я є важлива риса: вони вміють знаходити собі друзів, які, як правило, допомагають їм подолати фінансову кризу.

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