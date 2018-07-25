"Діти в поле вийти не можуть": Симоненко осоромився в прямому ефірі

Фото: Петро Симоненко (twitter com/petr_simonenko)

Екс-нардеп звинуватив у злочинах українських військових

Голова забороненої в Україні Комуністичної партії Петро Симоненко заявив, що українські військові замінували в країні всі поля. Про це Симоненко сказав в прямому ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1", пише "Обозреватель".

В ефірі передачі йшла жвава дискусія про те, що військові російського флоту влаштовують провокації в Азовському морі. Замість того, щоб підтримати заяви української сторони, Петро Симоненко різко перевів тему розмови і видав дивну репліку про те, що українські військові нібито мінують поля і здійснюють інші військові злочини.

"Ми говоримо зараз про море, і вони: "Тут загрожують міни!" А скільки мин на суходолі у нас стоїть?! У нас же діти в поле вийти не можуть, бо там же заміновані поля! І уявляєте, яка територія замінована зараз?! Це якась біда для народу України на самій території! Не в морі, а на самій території України!" – розповів Петро Симоненко.

Відео: Oboz-TV

Нагадаємо, журналісти встановили, що голова забороненої КПУ практично жебрак. Все його майно записане на близьких родичів – дружину Оксану і двох синів. А крутий особняк з озером в селі Березівка, Київської області записаний на тещу.

До речі, колишні українські народні депутати влаштували скандал в ефірі ростб.

Відео: РБК-Україна