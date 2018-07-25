"Дети в поле выйти не могут": Симоненко оконфузился в прямом эфире

Фото: Петр Симоненко (twitter com/petr_simonenko)

Экс-нардеп обвинил в преступлениях украинских военных

Глава запрещенной в Украине Коммунистической партии Петр Симоненко заявил, что украинские военные заминировали в стране все поля. Об этом Симоненко сказал в прямом эфире пропагандисткой программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", пишет "Обозреватель".

В эфире передачи шла живая дискуссия о том, что военные российского флота устраивают провокации в Азовском море. Вместо того, чтобы поддержать заявления украинской стороны, Петр Симоненко резко перевел тему разговора и выдал странную реплику о том, что украинские военные якобы минируют поля и совершают другие военные преступления.

"Мы говорим сейчас о море, и они: "Тут угрожают мины!" А сколько мин на суше у нас стоит?! У нас же дети в поле выйти не могут, потому что там же заминированы поля! И представляете, какая территория заминирована сейчас?! Это какая беда для народа Украины на самой территории! Не в море, а на самой территории Украины!" – рассказал Петр Симоненко.

Видео: Oboz-TV

Напомним, журналисты установили, что глава запрещенной КПУ практически нищий. Все его имущество записано на близких родственников – жену Оксану и двоих сыновей. А крутой особняк с озером в селе Березовка, Киевской области записан на тещу.

Кстати, бывшие украинские народные депутаты устроили скандал в эфире росТВ.

Видео: РБК-Украина