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У дитячому садку Закарпаття спалахнув релігійний скандал (відео)

STYLERЖиття    05.06.2019 - 10:41
У дитячому садку Закарпаття спалахнув релігійний скандал (відео)
Дитячий садок Закарпаття потрапив в релігійний скандал на випускному (ілюстративне фото: vk.com/gorodoktlt)

Нестандартний випускний в садку розкритикували в мережі

В дитячому саду Закарпаття розгорівся релігійний скандал через незвичайний випускний, на якому дітей повели до церкви і читали молитви. Відео опублікували в пабліку Батьки SOS в Facebook.

Таке нестандартне свято влаштувала администразия ДНЗ в селі Горонда Мукачівського району Закарпатської області.

Зазначимо, що подібні молитви в дитячому саду порушують ст. 6 ЗУ "Про освіту", яка забороняє релігійним організаціям втручатися в освітній процес (крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями).

Діти у випускних нарядах читали в церкві молитву "Тропар з Пасхи" і хрестилися.

"Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і сущим у гроби живіт дарував!" - так починається молитва.

Дитячий садок Закарпаття потрапив в релігійний скандал на випускному (відео: facebook.com)

В ДНЗ вже встигли відреагувати на обурення батьків, вказавши що "виховання духовності - один з приоритетів нашого закладу. Ці молитви вони будуть пам'ятати все життя".

У дитячому садку Закарпаття спалахнув релігійний скандал (відео)

Дитячий садок Закарпаття потрапив в релігійний скандал на випускному (скрін: facebook.com)

Користувачі мережі обурені подібним, називають це "маразмом" і "дикою фантазією" вихователів.

  • Можна і сходити на цвинтар, а чого теж виховний момент! Люди прокиньтеся - це просто діти!
  • Школа відокремлена від релігії і політики. Невже ні батьки, ні вчителі не знають цього?
  • Жесть. У нас світська держава. Але, мабуть, прагнемо жити в РФ - зі "скріпами".
  • Попсовенько так) Свідомий вибір дітей, ага.

У дитячому садку Закарпаття спалахнув релігійний скандал (відео)

Дитячий садок Закарпаття потрапив в релігійний скандал на випускному (скрін: facebook.com)

При цьому багато хто все ж підтримує подібні методи духовного виховання дітей і не бачать в молитвах на випускному нічого поганого.

  • Автор, ви б видалили пост. Взагалі не ваша справа, як батьки вирішили відсвяткувати випускний дітей. Ще й постити це публічно. Ви з якою метою це опублікували?
  • Капець, що поганого в тому, що діти пішли в Храм... Якщо це погано/обурливо, то краще б вони курили за гаражами?
  • Так, на західній Україні у греко-католицькій церкві таке практикується. Дітки, як бачите, всі знають молитву, помоляться і підуть святкувати.
  • Це не сад. А церква. Дітлахи дуже хороші.

У дитячому садку Закарпаття спалахнув релігійний скандал (відео)

Дитячий садок Закарпаття потрапив в релігійний скандал на випускному (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, раніше ми писали, що на останньому дзвонику в школі в Житомирській області спалахнув скандал через чиновників, які були присутні на дитячому святі.

Також ми писали, що в дитячому саду Івано-Франківська облаштували територію навчального закладу градками у формі трун.

До речі, у Дніпрі школярі відмовилися від випускного заради порятунку однокласника, який сильно травмувався після невдалого стрибка у річку.

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