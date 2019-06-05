В детском саду Закарпатья вспыхнул религиозный скандал (видео)

Детский сад Закарпатья попал в религиозный скандал на выпускном (иллюстративное фото: vk.com/gorodoktlt)

Нестандартный выпускной в садике раскритиковали в сети

В детском саду Закарпатья разгорелся религиозный скандал из-за необычного выпускного, на котором детей повели в церковь и читали молитвы. Видео опубликовали в паблике Батьки SOS в Facebook.

Такой нестандартный праздник устроила администразия ДНЗ в селе Горонда Мукачевского района Закарпатской области.

Отметим, что подобные молитвы в детском саду нарушают ст. 6 ЗУ "Об образовании", которая запрещает религиозным организациям вмешиватся в образовательный процесс (кроме образовательных заведений, основанных религиозными организациями).

Дети в выпускных нарядах читали в церкви молитву "Тропарь из Пасхи" и крестились.

"Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гроби живот даровав!" - так начинается молитва.

Детский сад Закарпатья попал в религиозный скандал на выпускном (видео: facebook.com)

В ДНЗ уже успели отреагировать на возмущение родителей, указав что "воспитание духовности - один из приоритетов нашего заведения. Эти молитвы они будут помнить всю жизнь".

Детский сад Закарпатья попал в религиозный скандал на выпускном (скрин: facebook.com)

Пользователи сети возмущены подобным, называют это "маразмом" и "дикой фантазией" воспитателей.

Можно и на кладбище сходить, а чего тоже воспитательный момент! Люди проснитесь - это просто дети!

Школа отделена от религии и политики. Неужели ни родители, ни учителя этого не знают?

Жесть. У нас светское государство. Но видимо стремимся жить как в РФ - со "скрепами".

Попсовенько так) Сознательный выбор детей, ага.

Детский сад Закарпатья попал в религиозный скандал на выпускном (скрин: facebook.com)

При этом многие все же поддерживает подобные методы духовного воспитания детей и не видят в молитвах на выпускном ничего зазорного.

Автор, вы бы удалили пост. Вообще не вашего ума дело, как родители решили отпраздновать выпускной детей. Еще и постить это публично. Вы с какой целью это опубликовали?

Капец, что плохого в том, что дети сходили в Храм... Если это плохо/возмутительно, то лучше бы они курили за гаражами?

Так, на западной Украине в греко-католической церкви такое практикуется. Детки, как видите, все знают молитву, помолятся и пойдут праздновать.

Это не сад. А церковь. Детишки очень хорошие.

Детский сад Закарпатья попал в религиозный скандал на выпускном (скрин: facebook.com)

Напомним, ранее мы писали, что на последнем звонке в школе в Житомирской области вспыхнул скандал из-за чиновников, которые присутствовали на детском празднике.

Также мы писали, что в детском саду Ивано-Франковска обустроили территорию учебного заведения градками в форме гробов.

К слову, в Днепре школьники отказались от выпускного ради спасения одноклассника, который сильно травмировался после неудачного прыжка в реку.