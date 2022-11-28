Некоторые украинцы могут бесплатно учиться IT-специальностям: как это сделать

Именно для волонтеров, потерявших работу из-за российского вторжения, образовательный центр DAN. IT Education, являющийся участником проекта IT Generation Министерства цифровой трансформации, позволяет получить востребованные в Украине и мире IT-специальности по программированию, вебдизайну, дату аналитики, маркетингу, тестированию и ИТ-рекрутменту.

Учеба будет проходить по 6 направлениям сроком от 3 до 8 месяцев. Студентами могут стать волонтеры от 18 лет.

Подать заявку на бесплатное обучение можно на сайте образовательного центра.

Среди претендентов будет проведен конкурс, по результатам которого будут отобраны 100 студентов.

По условиям грантовой программы кандидат должен направить мотивационное письмо по теме "Почему именно я должен получить грант".

На втором этапе будет проводиться тестирование способностей, а на третьем - персональное интервью.

По результатам каждого этапа отберут лучших, а среди финалистов будут выбраны победители.

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Сбор анкет пройдет до 30 ноября включительно, а начало курсов запланировано на декабрь 2022-январь 2023 года.