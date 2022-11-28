Деякі українці можуть безплатно навчатись IT-спеціальностям: як це зробити

Саме для волонтерів, які через російське вторгнення втратили роботу, освітній центр DAN. IT Education, що є учасником проєкту IT Generation Міністерства цифрової трансформації, надає змогу здобути затребувані в Україні й світі IT-спеціальності з програмування, вебдизайну, дата аналітики, маркетингу, тестування та ІТ-рекрутменту.

Навчання буде проходити за 6 напрямками терміном від 3 до 8 місяців. Студентами можуть стати волонтери від 18 років.

Подати заявку на безплатне навчання можна на сайті освітнього центру.

Серед претендентів буде проведений конкурс, за результатами якого буде відібрано 100 студентів.

За умовами грантової програми кандидат повинен направити мотиваційний лист на тему "Чому саме я повинен отримати грант".

На другому етапі проводитиметься тестування здібностей, а на третьому - персональне інтерв'ю.

За результатами кожного етапу відберуть найкращих, а серед фіналістів будуть обрані переможці.

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Збір анкет пройде до 30 листопада включно, а початок курсів запланований на грудень 2022-січень 2023 року.