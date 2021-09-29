У Дніпрі готують локації до проведення "DniPro ГогольFest": що чекає на гостей фестивалю

"Щороку "ГогольFest" дивує дніпрян: ми вже спускалися у недобудовану станцію метро, слухали гурт "ДахаБраха", який виступав на баржі посеред Дніпра. Цьогоріч організатори також підготували незвичайну програму: на території колишнього заводу відбудеться вистава. Важливо також, що організатори дбають про безпеку відвідувачів та перевірятимуть наявність негативних тестів або свідоцтва про вакцинацію", - розповів начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов.

"DniPro ГогольFest" розташується на трьох локаціях: на річковому вокзалі, у "Dnipro Center for Contemporary Culture" та на колишньому заводі К. Лібкнехта. На останньому 2 жовтня відбудеться спеціальна подія "ТРУ".

"Коли я був маленьким, мешкав поруч, щодня бачив у вікно ці труби (заводу ім. К. Лібкнехта, - ред.), з яких йшов дим. Тоді я не міг собі навіть уявити, що той дим трансформується у той вогонь та мистецтво, яке тут відбуватиметься вже у суботу", - розповів позаштатний радник міського голови Дніпра з питань культури, заслужений діяч мистецтв України Євген Гендін.

Зараз тут, на колишньому заводі К. Лібкнехта, монтують сцену.

"Ті, хто придбають квитки на подію, зможуть скористатися трансфером від Фестивального причалу. Після закінчення вистави трансфер відвезе гостей фестивалю на річковий вокзал, де проходитиме музична та візуальна програми. Наші гості усюди встигнуть та все побачать", - додав директор фестивалю "ГогольFEST" та координатор спеціальної події "ТРУ" Максим Демський.

А от на річковому вокзалі на повну тривають підготовчі роботи.

Ольга Шеф, кураторка візуальної програми "DniPro ГогольFest", каже, що однією з тем, яку порушать на фестивалі, буде використання пластику: "Багато людей різно ставляться до теми використання пластику. Ми хочемо показати його як матеріал багатьох можливостей. Звичайно, він не екологічний, тож ще й опікуватимемося питанням перероблення пластику, для цього домовляємося з фахівцями у Дніпрі. Зараз триває монтаж інсталяцій".

Детально про освітню та театральну програми, які чекають на гостей у "Dnipro Center for Contemporary Culture", можна дізнатися за посиланням або на офіційному сайті "DniPro ГогольFest".