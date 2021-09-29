В Днепре готовят локации к проведению "DniPro ГогольFest": что ждет гостей фестиваля

"Каждый год "ГогольFest" удивляет днепрян: мы уже спускались в недостроенную станцию ​​метро, ​​слушали группу "ДахаБраха", которая выступала на барже посреди Днепра. В этом году организаторы также подготовили необычную программу: на территории бывшего завода состоится представление. Важно также, что организаторы заботятся о безопасности посетителей и будут проверять наличие негативных тестов от коронавируса или свидетельства о вакцинации", - рассказал начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений Хорошилов.

"DniPro ГогольFest" расположится на трех локациях: на речном вокзале, в "Dnipro Center for Contemporary Culture" и на бывшем заводе К. Либкнехта. На последние 2 октября состоится специальное событие "ТРУ".

"Когда я был маленьким, жил рядом, каждый день видел в окно эти трубы (завода им. К. Либкнехта, - ред.), из которых шел дым. Тогда я не мог себе даже представить, что тот дым трансформируется в тот огонь и искусство, которое здесь будет происходить уже в субботу", - рассказал внештатный советник городского головы Днепра по вопросам культуры, заслуженный деятель искусств Украины Евгений Гендин.

Сейчас здесь, на бывшем заводе К. Либкнехта, монтируют сцену.

"Те, кто приобретут билеты на событие, смогут воспользоваться трансфером от Фестивального причала. После спектакля трансфер отвезет гостей фестиваля на речной вокзал, где будет проходить музыкальная и визуальная программы. Наши гости всюду успеют и все увидят", - добавил директор фестиваля "ГогольFEST" и координатор специального события "ТРУ" Максим Демский.

А вот на речном вокзале в полную продолжаются подготовительные работы.

Ольга Шеф, куратор визуальной программы "DniPro ГогольFest", говорит, что одной из тем, которую поставят на фестивале, будет использование пластика: "Многие люди разно относятся к теме использования пластика. Мы хотим показать его как материал многих возможностей. Конечно, он не экологический, поэтому еще и озаботимся вопросом переработки пластика, для этого договариваемся со специалистами в Днепре. Сейчас идет монтаж инсталляций".

Подробно об образовательной и театральной программе, которые ждут гостей в "Dnipro Center for Contemporary Culture", можно узнать по ссылке или на официальном сайте "DniPro ГогольFest".