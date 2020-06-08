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У Дніпрі змія залізла в квартиру на сьомому поверсі (відео)

STYLERЖиття    08.06.2020 - 16:13
У Дніпрі змія залізла в квартиру на сьомому поверсі (відео)
Змія проникла у квартиру в Дніпрі на сьомому поверсі (фото: dp.dsns.gov.ua)

Мешканці Дніпра виявили змію у своїй квартирі

У Дніпрі метрова змія залізла в квартиру на сьомому поверсі. Людям довелося викликати рятувальників. Коли вони прибули, то виявили змію на кухні. Її зловили за допомогою спеціального пристрою.

Інцидент стався в неділю, 7 червня, на вулиці Юрія Савченка Чечеловського району міста Дніпро. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області.

Жінка виявила плазуна в одній з кімнат своєї квартири. Вона зателефонувала рятувальникам близько години дня. Рятувальники зловили змію і посадили її в бочку, а потім випустили за межами міста.

Змія проникла у квартиру в Дніпрі на сьомому поверсі (відео: YouTube)

Варто зазначити, що в Сумській області у Гетьманському національному природному парку відбулася серйозна пожежа, в результаті якої згоріли тварини та птахи з Червоної книги, а також уся корисна мікрофлора ґрунту.

Експерти з'ясували, що причиною займання став підпал сухостою. За фактом події ведеться слідство, винним загрожують нові збільшені штрафи, а також кримінальна відповідальність.

Очевидці розповіли, що пожежа сталася в нічний час і у тварин врятуватися просто не було шансів.

Нагадаємо, в Чорнобиль після пожежі повернулися унікальні тварини.

Раніше перший вертоліт Н145 для українських "копів" і рятувальників зняли на заводі в Німеччині.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України ФК Дніпроспасатели
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