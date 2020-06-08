ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Днепре змея залезла в квартиру на седьмом этаже (видео)

STYLERЖизнь    08.06.2020 - 16:13
В Днепре змея залезла в квартиру на седьмом этаже (видео)
Змея пробралась в квартиру в Днепре на седьмом этаже (фото: dp.dsns.gov.ua)

Жители Днепра обнаружили змею в своей квартире

В Днепре метровая змея забралась в квартиру на седьмом этаже. Людям пришлось вызывать спасателей. Когда они прибыли, то обнаружили змею на кухне. Ее изловили при помощи специального устройства.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня, на улице Юрия Савченко Чечеловского района города Днепр. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области.

Женщина обнаружила пресмыкающееся в одной из комнат своей квартиры. Спасателям она позвонила около часа дня. Спасатели поймали змею и посадили ее в бочку, а затем выпустили за пределами города.

Змея пробралась в квартиру в Днепре на седьмом этаже (видео: YouTube)

Стоит отметить, что в Сумской области в Гетманском национальном природном парке произошел серьезный пожар, в результате которого сгорели животные и птицы из Красной книги, а также вся полезная микрофлора почвы.

Эксперты выяснили, что причиной возгорания стал поджег сухостоя. По факту происшествия ведется следствие, виновным грозят новые увеличенные штрафы, а также уголовная ответственность.

Очевидцы рассказали, что пожар произошел в ночное время и у животных спастись просто не было шансов.

Напомним, в Чернобыль после пожара вернулись уникальные животные.

Ранее первый вертолет Н145 для украинских "копов" и спасателей сняли на заводе в Германии.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины ФК Днепрспасатели
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь