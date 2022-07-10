Домашні капці шкодять вашому здоров'ю: які саме краще викинути
Дивлячись на кімнатні капці, ніколи й не подумаєш, що вони можуть бути шкідливими для здоров'я. Недаремно медики радять не носити їх або взувати дуже рідко.
Чому домашні капці шкідливі та які краще обрати, розповіла ендокринолог Олена Буракова.
Шкідливість домашніх капців
У перших рядах "проти" виступають хірурги-ортопеди. Вони аргументують свою позицію з точки зору науки, а вона каже, що плоска підошва, відсутність каблука та будь-яких форм для підтримки форми стопи - вкрай шкідливі.
Під час ходьби в такому взутті ви змушені стискати пальці, щоб утримувати їх. З часом така практика може призвести до деформації суглобів, а саме до вальгусної зміни суглобів на пальцях стопи, та інших захворювань.
Щобільше, у людей, які багато ходять у капцях, утворюються мозолі під великим пальцем. Такі ущільнення шкіри потім важко видалити.
Ще одним аргументом проти медики називають - гігієну. Адже кімнатні капці відносно рідко змінюють та в основному взувають босоніж. Пригадайте скільки гостей взували ваші капці... Як результат, велика кількість мікробів накопичується за відносно короткий проміжок часу. А й імовірність утворення грибка висока, як ніколи.
Саме такі капці - найгірші (фото: pixabay)
Яке взуття краще обрати для дому
Лікарі рекомендують відмовитись від м'яких капців та звернути увагу на капці з більш щільною структурою, підошвою, яка повторює форму стопи та має невеликий каблук - 2-3 см. Звісно, намагайтесь знайти варіант з натуральних "дихаючих" матеріалів.
Взуття для дому має бути вашого розміру, підібране саме для вас. Зверніть увагу на ширину передньої частини, аби пальці не були зімкнуті. Рекомендується взуття з закритою п'яткою, щоб не створювати непотрібної напруги на суглоби стопи при кожному кроці.
Не менш важливою є підошва. Вона має бути досить товстою, аби амортизувати. Якщо вже пошук взуття з такою підошвою здається заскладним, лікарі рекомендують використовувати ортопедичні устілки, які допоможуть зняти напругу з суглобів. З точки зору гігієни слід носити домашні капці зі шкарпетками.
"Пам’ятайте, що для здоров’я та затишку не існує дрібниць. Якщо ви будете дотримуватися цих нескладних правил і уважно ставитися до себе, то завжди будете почуватися затишно, надягнувши улюблені капці. А значить комфортний відпочинок після важкого робочого дня вашим ногам гарантований", - підсумувала Олена Буракова.
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