Бійка в літаку: в Єгипті застрягли українські туристи

Колаж РБК-Україна

Постраждалі розповіли про подробиці інциденту

В Єгипті застрягло близько 200 українських туристів через те, що на борту літака, який слідував рейсом з Києва в Шарм-ель-Шейх сталася бійка. Про це повідомила прес-служба авіакомпанії Join UP.

Інцидент на борту літаків стався в четвер увечері, 8 листопада. На борту лайнера авіакомпанії YanAir сталася бійка. Пілоти змушені були здійснити екстрену посадку в Каїрі, чим викликали затримку вильоту ще чотирьох літаків з українцями.

"Рейс YE5015 Київ - Шарм-ель-Шейх авіакомпанії YanAir від 8 листопада здійснив вимушену посадку в аеропорту міста Каїр у зв'язку з інцидентом, пов'язаним з бійкою пасажирів на борту. Про це туроператору Join UP! повідомила авіакомпанія. Згідно з авіаційними нормами екіпаж не міг продовжити політ, так як закінчилося його льотний час. Туристів цього рейсу авіакомпанія розселили в готелі Cyrene Island 4* та надала харчування на час очікування", - сказано в повідомленні.

Також прес-служба повідомила, що всі туристи, які повинні були вилетіти в Єгипет з Києва і Львова, вже отримали повідомлення про затримки, а приїжджі туристи були розміщені в готелях за рахунок туроператора. Ті, у кого через затримку рейсів, скоротилися дні відпочинку, зможуть отримати грошову компенсацію.

Однак в мережі користувачі розповіли деякі подробиці інциденту і повідомили, що заходи, які прийняла туристична компанія, виглядають дещо інакше.

"Насправді, за інформацією самих туристів, які летіли на борту, була бійка між пасажирами і слова, які ні при якому розкладі не говорять ні в одному літаку світу. Пасажири, деякі були не дуже адекватні, після заходу в дьюті-фрі з "веселою водою". А екіпаж просто намагався їх вгамувати. Через все це і була екстрена посадка, потім вихід неугодних і очікування коридору для подальшого вильоту в Шарм", - розповіла Олександра Череднікова.

Скріншот коментарів facebook.com/anna.romanova)

Крім того, відреагувала на інцидент і депутат Верховної Ради Ганна Романова. Вона розповіла, що пілот пригрозив пасажирам фразою: "В Єгипті в'язниць вистачить для всіх" і нагадала, що кваліфікований персонал авіакомпаній повинен уміти справлятися з будь-якою ситуацією.

Також вона розповіла, що всіх пасажирів рейсу Київ – Шарм-ель-Шейх поселили не в нормальний готель, в якийсь клоповник.

"Літаки цих компаній називають "скотовозками" – і не тільки тому, що завезені з країн третього світу (Пакистану, Сомалі, Нігерії) і мають середній вік 30 років. А ще й по відношенню персоналу до пасажирів. Як до скоту. Так ось: сіли в Каїрі, завантажили в автобуси, залякали в'язницями, через енну кількість годин – переляканих туристів доставили все-таки в Шарм. Але – вуаля! Не в той готель. А в якийсь клоповник. Зараз туристів (і тих, хто не сварився) збираються везти назад в Україну", - написала народний депутат.

Скріншот поста (facebook.com/anna.romanova)

До речі, раніше ми повідомляли про те, що турагент назвав проблеми, з якими стикаються українські туристи.

А також писали про те, що в аеропорту "Бориспіль"затримали "болгарського" священика з паспортом РФ.