Драка в самолете: в Египте застряли украинские туристы

Коллаж РБК-Украина

Пострадавшие рассказали о подробностях инцидента

В Египте застряло около 200 украинских туристов из-за то, что на борту самолета, который следовал рейсом из Киева в Шарм-эль-Шейх произошла драка. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Join UP.

Инцидент на борту самолет произошел в четверг вечером, 8 ноября. На борту лайнера авиакомпании YanAir произошла драка. Пилоты вынуждены были совершить экстренную посадку в Каире, чем вызвали задержку вылета еще четырех самолетов с украинцами.

"Рейс YE5015 Киев - Шарм-эль-Шейх авиакомпании YanAir от 8 ноября осуществил вынужденную посадку в аэропорту города Каир в связи с инцидентом, связанным с дракой пассажиров на борту. Об этом туроператору Join UP! сообщила авиакомпания. В соответствии с авиационными нормами экипаж не мог продолжить полет, так как закончилось его летное время. Туристов этого рейса авиакомпания расселила в отеле Cyrene Island 4* и предоставила питание на время ожидания", - сказано в сообщении.

Также пресс-служба сообщила, что все туристы, которые должны были вылететь в Египет из Киева и Львова, уже получили уведомление о задержках, а иногородние туристы были размещены в гостиницах за счет туроператора. Те, у кого из-за задержек рейсов, сократились дни отдыха, смогут получить денежную компенсацию.

Однако в сети пользователи рассказали некоторые подробности инцидента и сообщили, что меры, которые принял туристическая компания, выглядят несколько иначе.

"На самом деле, по информации самих туристов, летевших на борту, была драка между пассажирами и слова, которые ни при каком раскладе нельзя говорить ни в одном самолете мира. Пассажиры, некоторые были не очень вменяемые, после захода в дьюти-фри по "веселящую воду". А экипаж просто пытался их угомонить. Из-за всего этого и была экстренная посадка, потом вывод неугодных и ожидание коридора для дальнейшего вылета в Шарм", - рассказала Александра Чередникова.

Скриншот комментария (facebook.com/anna.romanova)

Кроме того, на инцидент отреагировала депутат Верховной Рады Анна Романова. Она рассказала, что пилот пригрозил пассажирам фразой: "В Египте тюрем хватит для всех" и напомнила, что квалифицированный персонал авиакомпаний должен уметь справляться с любой ситуацией.

Также она рассказала, что всех пассажиров рейса Киев – Шарм-эль-Шейх поселили не в нормальную гостиницу, в какой-то клоповник.

"Самолеты этих компаний называют "скотовозками" – и не только потому, что завезены из стран третьего мира (Пакистана, Сомали, Нигерии) и имеют средний возраст 30 лет. А еще и по отношению персонала к пассажирам. Как к скоту. Так вот: сели в Каире, загрузили в автобусы, запугали тюрьмами, через энное количество часов – перепуганных туристов доставили все-таки в Шарм. Но – вуаля! Не в тот отель. А в какой-то клоповник. Сейчас туристов (и тех, кто не ругался) собираются везти назад в Украину", - написала народный депутат.

Скриншот поста (facebook.com/anna.romanova)

Кстати, ранее мы сообщали о том, что турагент назвал проблемы, с которыми сталкиваются украинские туристы.

А также писали о том, что в аэропорту "Борисполь"задержали "болгарского" священника с паспортом РФ.