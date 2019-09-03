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Друг Зеленського розповів, як познайомив його з майбутньою першою леді: всі подробиці

STYLERЖиття    03.09.2019 - 18:11
Друг Зеленського розповів, як познайомив його з майбутньою першою леді: всі подробиці
Олександр Пікалов (фото: kvartal95.com/alexander)

Друг дитинства Володимира Зеленського розповів всю правду про перше знайомство президента з першою леді

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Володимир Зеленський вчився в одній школі з дружиною Оленою, але був на пару років старше. Про це розповів друг дитинства Зеленського Олександр Пікалов, який також є художнім керівником "Студії Квартал 95", в інтерв'ю Українській правді.

Пікалов зазначив, що один раз взяв у Олени відеокасету з фільмом. А коли прийшов час віддавати, то він відправив Зеленського замість себе. Варто зазначити, що Пікалов також був свідком на їх весіллі.

Друг Зеленського розповів, як познайомив його з майбутньою першою леді: всі подробиці

Володимир і Олена Зеленские (фото: Уніан)

Пікалов повідомив, що Олена Зеленська продовжує працювати в студії, і їх кабінети знаходяться поруч. За його словами, Зеленським складно зараз і вони сильно втомлюються через те, що навколо них багато галасу, всі навколо говорять і пишуть про них.

Пікалов також розповів, що його не порадувала новина про те, що Зеленський вирішив піти в політику і балотувався в президенти. Але, не дивлячись на це, він його підтримував під час передвиборної кампанії.

Варто зазначити, що Пікалов також розповів про те, який істинний характер у Зеленського. За його словами, президент досить жорстка людина і керівник.

Нагадаємо, що стало відомо про те, як Зеленський оцінив перший концерт "Кварталу 95" без нього. Він уточнив, чому на концерті "Кварталу" не пролунав традиційний джингл.

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