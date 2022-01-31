Єфросиніна без макіяжу і з келихом показала рідкісне фото з чоловіком

Маша Єфросиніна поділилася в мережі чесним домашнім фото і показала, як проводить час з чоловіком Тимуром Хромаєвим. Він не так вже й часто з'являється на сторінці дружини, так що шанувальники пораділи рідкісному знімку.

Так, на чорно-білому фото Маша позувала в темному домашньому худі і білій пов'язці на голові. При цьому на обличчі у неї немає ні краплі косметики. Тимур встав трохи позаду дружини. Вони тримають в руках келихи з вином і посміхаються.

"Чесно вирішили з Тимуром хряпнути #пописят, щоб всі нарешті вже були здорові!", - підписала фото Єфросиніна.

Маша Єфросиніна зачарувала милим домашнім знімком з чоловіком Тимуром (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники тут же занепокоїлися, що вони захворіли, проте ведуча поспішила всіх заспокоїти - вони з чоловіком здорові, а ось діти прихворіли.

"Так, в коментарях вже бажають нам одужати! Ні-ні, ми з Тимуром в порядку, але ділимо чергування по догляду за дітьми: крім ковіда і грипу не скасувалися ж старі звичні дитячі головняки", - поділилася зірка.

У розділі сторіс Маша зізналася, що поки сиділа вдома, підсіла на детективні серіали, і порадила фоловерам кілька з переглянутих.

Маша Єфросиніна порадила передплатникам цікаві серіали (фото: instagram.com/mashaefrosinina)