Ефросинина без макияжа и с бокалом показала редкое фото с мужем

Маша Ефросинина поделилась в сети честным домашним фото и показала, как проводит время с мужем Тимуром Хромаевым. Он не так уж часто появляется на страничке жены, так что поклонники порадовались редкому снимку.

Так, на черно-белом фото Маша позировала в темном домашнем худи и белой повязке на голове. При этом на лице у нее нет ни капли косметики. Тимур встал чуть позади супруги. Они держат в руках бокалы с вином и улыбаются.

"Честно решили с Тимуром хряпнуть #пописят, чтобы все наконец-то уже были здоровы!", - подписала фото Ефросинина.

Маша Ефросинина очаровала милым домашним снимком с мужем Тимуром (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники тут же обеспокоились, что они заболели, однако ведущая поспешила всех успокоить - они с мужем здоровы, а вот дети приболели.

"Так, в комментариях уже желают нам выздороветь! Не-не, мы с Тимуром в порядке, но делим дежурство по уходу за детьми: кроме ковида и гриппа не отменились же старые привычные детские головняки", - поделилась звезда.

В разделе сторис Маша призналась, что пока сидела дома, подсела на детективные сериалы, и посоветовала фолловерам несколько из просмотренных.

Маша Ефросинина посоветовала подписчикам интересные сериалы (фото: instagram.com/mashaefrosinina)