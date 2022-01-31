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Ефросинина без макияжа и с бокалом показала редкое фото с мужем

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Понедельник 31 января 2022 14:49
Ефросинина без макияжа и с бокалом показала редкое фото с мужем Маша Ефросинина поделилась домашним снимком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Маша Ефросинина поделилась в сети честным домашним фото и показала, как проводит время с мужем Тимуром Хромаевым. Он не так уж часто появляется на страничке жены, так что поклонники порадовались редкому снимку.

Милый кадр телеведущая опубликовала в своем Instagram.

Так, на черно-белом фото Маша позировала в темном домашнем худи и белой повязке на голове. При этом на лице у нее нет ни капли косметики. Тимур встал чуть позади супруги. Они держат в руках бокалы с вином и улыбаются.

"Честно решили с Тимуром хряпнуть #пописят, чтобы все наконец-то уже были здоровы!", - подписала фото Ефросинина.

Ефросинина без макияжа и с бокалом показала редкое фото с мужем

Маша Ефросинина очаровала милым домашним снимком с мужем Тимуром (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники тут же обеспокоились, что они заболели, однако ведущая поспешила всех успокоить - они с мужем здоровы, а вот дети приболели.

"Так, в комментариях уже желают нам выздороветь! Не-не, мы с Тимуром в порядке, но делим дежурство по уходу за детьми: кроме ковида и гриппа не отменились же старые привычные детские головняки", - поделилась звезда.

В разделе сторис Маша призналась, что пока сидела дома, подсела на детективные сериалы, и посоветовала фолловерам несколько из просмотренных.

Ефросинина без макияжа и с бокалом показала редкое фото с мужемЕфросинина без макияжа и с бокалом показала редкое фото с мужемЕфросинина без макияжа и с бокалом показала редкое фото с мужемЕфросинина без макияжа и с бокалом показала редкое фото с мужем

Маша Ефросинина посоветовала подписчикам интересные сериалы (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша разместила видео из больничной палаты и рассказала, что ее сын Александр заболел. По словам ведущей, мальчик проходит плановое лечение.

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Маша Ефросинина
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