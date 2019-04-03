Економіст розповів, як зростуть ціни на продукти після виборів

Згідно свіжим результатамам виборів президента України, у другий тур вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Другий тур виборів відбудеться в Україні вже 21 квітня.

У той же час багатьох українців хвилює те, як результати виборів вплинуть на ціни в магазинах, і чи варто чекати підвищення цін у цілому. Що буде з цінами на продукти та інші товари - про це у коментарі для Styler розповів Ігор Гарбарук – економіст, голова ГО "Національний інтерес України".

За його словами, в Україні після виборів ціна на продукти і товари широкого споживання може вирости не тільки через вибори. Це буде відбуватися відразу з кількох причин.

"Зростання цін на продукти харчування, які вважаються для українців основними, буде проходити й через сезонність. Коли новий урожай відсутній, то ціни будуть рости. В основному овочі нам постачають невеликі фермерські господарства і "приватники". Далеко не завжди виходить постачати продукти в термін", - говорить він.

Ігор Гарбарук додає: через те, що зменшити кількість втрат при зберіганні продуктів виходить не у всіх, підприємці компенсують це за рахунок підвищення ціни.

Фото: Ціни на продукти зростуть не тільки через вибори, вважає експерт (pixabay.com)

На зростання цін буде впливати і інфляція в Україні, додає економіст.

"Уряд підвищує ціни на газ для населення, і ще більше – для компаній-виробників. Через це зростання автоматично закладається в ціну товару для кінцевого споживача", - пояснює експерт.

Крім того, в уряді також перед виборами вирішили впровадити ряд додаткових виплат українцям. Наприклад, з 1 квітня багатодітні сім'ї будуть отримувати додаткові суми, якщо в сім'ї – троє або більше дітей. Це теж впливає на ціни в магазинах. Інше питання – те, як сім'ї будуть отримувати цю допомогу. Хоча і обіцяли, що виплати запровадять з 1 квітня, поки точно невідомо, як саме сім'ї будуть отримувати ці гроші.

Від того, яка дата на календарі, ціна теж може підвищуватися, вважає Ігор Гарбарук. Коли українці готуються до свят, особливо до дуже важливих для всієї країни, то готуються і купувати більше продуктів. І, як відомо, при підвищенні попиту на певні товари зростає і ціна на них.

А як же самі вибори президента України впливають на ціни?

За словами Ігоря Гарбарука, перед виборами кандидати вели масовану промо-кампанію, на яку витрачали чималі суми. Це, безумовно, теж впливає на економіку України в цілому.

"Це автоматично впливає на збільшення попиту на основні товари споживання", - каже Ігор Гарбарук.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як і коли держава буде регулювати ціни на ліки.

Також економіст висловив прогноз про те, як вибори президента України вплинуть на українську економіку. За словами експерта, після виборів навряд чи економіку чекають якісь великі економічні потрясіння.