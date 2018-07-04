"Експрес доставка": у Києві "Укрпошта" на ходу втратила посилки і поїхала далі (фото)

З машини випав контейнер, але водій цього не помітив
У Києві неподалік від залізничного мосту на вулиці Липківського вантажівка "Укрпошти" втратив контейнер з посилками і поїхав далі. Про це повідомили на сторінці спільноти "Київ Оперативний" у Facebook.
Фото: "Укрпошта" втратила посилки (facebook.com/KyivOperativ)
"Вантажівка близько від залізничного мосту на Липківського так летів, що водій навіть не помітив, як вилетів контейнер з чиїмись відправленнями і поїхав далі... Чим закінчилося і скільки ще такого добра повылетало, також невідомо", - сказано в повідомлення.
Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)
У коментарях користувачі з гумором сприйняли ситуацію.
"Шкода не инкассаторка", - пишуть вони.
"Експрес доставка. Треба поспішати", - зазначили польтзователи.
"Крутіше ніж на Амазоні. Куди там дронам, аборигени + дороги..." – іронізують у коментарях.
"Це шедевр. Водила раніше на маршрутках ганяв?" – уточнили в мережі.
Раніше у мережі показали, як ставиться Укрпошта до листів своїх клієнтів.
"Укрпошта не втрачає листа, вона просто довіряє людям", - підписав фото блогер.
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