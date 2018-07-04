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"Експрес доставка": у Києві "Укрпошта" на ходу втратила посилки і поїхала далі (фото)

STYLERLIFE        04.07.2018 - 10:24
Фото: facebook.com ukrposhta
Фото: facebook.com ukrposhta

З машини випав контейнер, але водій цього не помітив

У Києві неподалік від залізничного мосту на вулиці Липківського вантажівка "Укрпошти" втратив контейнер з посилками і поїхав далі. Про це повідомили на сторінці спільноти "Київ Оперативний" у Facebook.

 

Фото: "Укрпошта" втратила посилки (facebook.com/KyivOperativ)

"Вантажівка близько від залізничного мосту на Липківського так летів, що водій навіть не помітив, як вилетів контейнер з чиїмись відправленнями і поїхав далі... Чим закінчилося і скільки ще такого добра повылетало, також невідомо", - сказано в повідомлення.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях користувачі з гумором сприйняли ситуацію.

"Шкода не инкассаторка", - пишуть вони.

"Експрес доставка. Треба поспішати", - зазначили польтзователи.

"Крутіше ніж на Амазоні. Куди там дронам, аборигени + дороги..." – іронізують у коментарях.

"Це шедевр. Водила раніше на маршрутках ганяв?" – уточнили в мережі.

Раніше у мережі показали, як ставиться Укрпошта до листів своїх клієнтів.

"Укрпошта не втрачає листа, вона просто довіряє людям", - підписав фото блогер.

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Теги: Укрпочта, почта
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