"Экспресс доставка": в Киеве "Укрпочта" на ходу потеряла посылки и поехала дальше (фото)

Из машины выпал контейнер, но водитель этого не заметил

В Киеве неподалеку от железнодорожного моста на улице Липкивского грузовик "Укрпочты" потерял контейнер с посылками и поехал дальше. Об этом сообщили на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

Фото: "Укрпочта" потеряла посылки (facebook.com/KyivOperativ)

"Грузовик около от железнодорожного моста на Липкивского так летел, что водитель даже не заметил, как вылетел контейнер с чьими-то отправлениями и поехал дальше… Чем закончилось и сколько еще такого добра повылетало, также неизвестно", - сказано в сообщений.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях пользователи с юмором восприняли ситуацию.

"Жаль не инкассаторка", - пишут они.

"Экспресс доставка. Надо спешить", - отметили польтзователи.

"Круче чем на Амазоне. Куда там дронам, аборигены + дороги..." – иронизируют в комментариях.

"Это шедевр. Водила раньше на маршрутках гонял?" – уточнили в сети.

Ранее в сети показали, как относится Укрпочта к письмам своих клиентов.

"Укрпочта не теряет письма, она просто доверяет людям", - подписал фото блогер.

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