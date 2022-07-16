Цей спосіб допоможе вам охолодити теплий напій за 2 хвилини: буде крижаним!
Коли на вулиці так жарко, як зараз, всім хочеться прохолодного напою, щоб освіжитися. Що може бути краще холодного напою в спеку?
Якщо у вас під рукою немає холодильника - не біда.
Відмінним способом охолодження напоїв поділилися у виданні Tips and Tricks.
Якщо на вулиці жарко і ви йдете в супермаркет в пошуках прохолодного напою, але тут виявляється, що всі охолоджені напої вже розпродані - не турбуйтеся.
Не варто панікувати, тому що є один оригінальний спосіб, який, якщо він працює правильно, охолодить ваш напій протягом двох хвилин — і вам навіть не потрібен холодильник!
Отже, що вам потрібно, щоб охолодити теплий напій за дві хвилини?
Вам знадобляться
- Велика миска, каструля або ванна
- Вода
- Кубики льоду
- Сіль
Наповніть ванну водою і додайте туди кубики льоду. Туди ж насипте трохи солі. Помістіть свій напій (або напої, якщо ви хочете охолодити більше одного з них) у ванну і помішуйте воду близько хвилини.
Залиште це ще на хвилину після цього, і ви закінчите. Ваш напій буде крижаним.
Дивіться покрокову інструкцію в відео нижче.
Як ми раніше писали, названий найпростіший спосіб почистити часник за хвилину.
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