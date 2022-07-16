ru ua
Сб, 16 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Этот способ поможет вам охладить теплый напиток за 2 минуты: будет ледяным!

Новина українською →
Суббота 16 июля 2022 10:18
Этот способ поможет вам охладить теплый напиток за 2 минуты: будет ледяным! Фото: Как сделать напиток холодным за 2 минуты (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Когда на улице так жарко, как сейчас, всем хочется прохладительного напитка, чтобы освежиться. Что может быть лучше холодного напитка в жару?

Если у вас под рукой нет холодильника - не беда.

Отличным способом охлаждения напитков поделились в издании Tips and Tricks.

Если на улице жарко и вы идете в супермаркет в поисках прохладительного напитка, но тут оказывается, что все охлажденные напитки уже распроданы - не расстраивайтесь.

Не стоит паниковать, потому что есть один оригинальный способ, который, если он работает правильно, охладит ваш напиток в течение двух минут — и вам даже не нужен холодильник!

Итак, что вам нужно, чтобы охладить теплый напиток за две минуты?

Вам понадобятся

  • Большая миска, кастрюля или ванна
  • Вода
  • Кубики льда
  • Соль

Наполните ванну водой и добавьте туда кубики льда. Туда же насыпьте немного соли. Поместите свой напиток (или напитки, если вы хотите охладить более одного из них) в ванну и помешивайте воду около минуты.

Оставьте это еще на минуту после этого, и все готово. Ваш напиток будет ледяным.

Смотрите пошаговую инструкцию в видео ниже.

Как мы ранее писали, назван самый простой способ почистить чеснок за минуту.

Читайте также, как быстро почистить шампиньоны перед приготовлением.

Читайте РБК-Украина в Google News
напитки
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь