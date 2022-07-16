Цей спосіб допоможе вам охолодити теплий напій за 2 хвилини: буде крижаним!

Якщо на вулиці жарко і ви йдете в супермаркет в пошуках прохолодного напою, але тут виявляється, що всі охолоджені напої вже розпродані - не турбуйтеся.

Не варто панікувати, тому що є один оригінальний спосіб, який, якщо він працює правильно, охолодить ваш напій протягом двох хвилин — і вам навіть не потрібен холодильник!

Отже, що вам потрібно, щоб охолодити теплий напій за дві хвилини?

Вам знадобляться

Велика миска, каструля або ванна

Вода

Кубики льоду

Сіль

Наповніть ванну водою і додайте туди кубики льоду. Туди ж насипте трохи солі. Помістіть свій напій (або напої, якщо ви хочете охолодити більше одного з них) у ванну і помішуйте воду близько хвилини.



Залиште це ще на хвилину після цього, і ви закінчите. Ваш напій буде крижаним.



Дивіться покрокову інструкцію в відео нижче.