Этот способ поможет вам охладить теплый напиток за 2 минуты: будет ледяным!

Если на улице жарко и вы идете в супермаркет в поисках прохладительного напитка, но тут оказывается, что все охлажденные напитки уже распроданы - не расстраивайтесь.

Не стоит паниковать, потому что есть один оригинальный способ, который, если он работает правильно, охладит ваш напиток в течение двух минут — и вам даже не нужен холодильник!

Итак, что вам нужно, чтобы охладить теплый напиток за две минуты?

Вам понадобятся

Большая миска, кастрюля или ванна

Вода

Кубики льда

Соль

Наполните ванну водой и добавьте туда кубики льда. Туда же насыпьте немного соли. Поместите свой напиток (или напитки, если вы хотите охладить более одного из них) в ванну и помешивайте воду около минуты.



Оставьте это еще на минуту после этого, и все готово. Ваш напиток будет ледяным.



Смотрите пошаговую инструкцию в видео ниже.