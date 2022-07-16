Этот способ поможет вам охладить теплый напиток за 2 минуты: будет ледяным!

Когда на улице так жарко, как сейчас, всем хочется прохладительного напитка, чтобы освежиться. Что может быть лучше холодного напитка в жару?
Если у вас под рукой нет холодильника - не беда.
Отличным способом охлаждения напитков поделились в издании Tips and Tricks.
Если на улице жарко и вы идете в супермаркет в поисках прохладительного напитка, но тут оказывается, что все охлажденные напитки уже распроданы - не расстраивайтесь.
Не стоит паниковать, потому что есть один оригинальный способ, который, если он работает правильно, охладит ваш напиток в течение двух минут — и вам даже не нужен холодильник!
Итак, что вам нужно, чтобы охладить теплый напиток за две минуты?
Наполните ванну водой и добавьте туда кубики льда. Туда же насыпьте немного соли. Поместите свой напиток (или напитки, если вы хотите охладить более одного из них) в ванну и помешивайте воду около минуты.
Оставьте это еще на минуту после этого, и все готово. Ваш напиток будет ледяным.
Смотрите пошаговую инструкцию в видео ниже.
Как мы ранее писали, назван самый простой способ почистить чеснок за минуту.
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