Гітлер-вызволитель: у Криму окупанти влаштували безглузду акцію з дітьми

Блогер на фото порівняв президента Путіна і Гітлера
В окупованому Росією півострові Крим знову влаштували безглузду акцію із залученням дітей. На агітаційних плакатах зобразили відбитки дитячих рук зі слоганом "Я голосую за щасливе дитинство". Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив блогер під ніком RoksolanaToday&Крим.
Він опублікував пост, на якому порівняв президента РФ Володимира Путіна і Адольфа Гітлера.
"Абсолютно всі заходи в Криму їм.ріс пропаганди (а вони йдуть 24/7) викликають у мене одну стійку асоціацію. Фото праворуч один в один ось це все... Гітлер-визволитель", - написав блогер.
Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)
Користувачі мережі прокоментували таке порівняння російського президента нижче під постом.
Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)
"Фото праворуч - німецькі плакати часів окупації, деякі гітлерівці сприймали визволителів від комуняк", - написала Євгенія Чорних.
"Це швидше за все німецький агітпроп, дуже сумніваюся, що українці самостійно виробляли подібне", - зазначив carthago delenda est.
Як раніше ми писали, кримські окупанти вибухнули новим будівництвом століття.
Також повідомлялося, що незаконно побудований Росією в окупованому Криму Керченський міст зміщується.