Гітлер-вызволитель: у Криму окупанти влаштували безглузду акцію з дітьми

Фото: Крим (РБК-Україна)

Блогер на фото порівняв президента Путіна і Гітлера

В окупованому Росією півострові Крим знову влаштували безглузду акцію із залученням дітей. На агітаційних плакатах зобразили відбитки дитячих рук зі слоганом "Я голосую за щасливе дитинство". Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив блогер під ніком RoksolanaToday&Крим.

Він опублікував пост, на якому порівняв президента РФ Володимира Путіна і Адольфа Гітлера.

"Абсолютно всі заходи в Криму їм.ріс пропаганди (а вони йдуть 24/7) викликають у мене одну стійку асоціацію. Фото праворуч один в один ось це все... Гітлер-визволитель", - написав блогер.

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Користувачі мережі прокоментували таке порівняння російського президента нижче під постом.

Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

"Фото праворуч - німецькі плакати часів окупації, деякі гітлерівці сприймали визволителів від комуняк", - написала Євгенія Чорних.

"Це швидше за все німецький агітпроп, дуже сумніваюся, що українці самостійно виробляли подібне", - зазначив carthago delenda est.

Як раніше ми писали, кримські окупанти вибухнули новим будівництвом століття.

Також повідомлялося, що незаконно побудований Росією в окупованому Криму Керченський міст зміщується.